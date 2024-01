Shiffrinová má pocit, že za posledné dni prežila celý život. Vlhovú vo Flachau pribrzdila aj zlomená bránka (foto)

Shiffrinová sa neubránila slzám

17.1.2024 (SITA.sk) - Tradičné večerné preteky vo Flachau ponúkli ďalšie úchvatné predstavenie dlhodobo dvoch najlepších svetových slalomárok Mikaely Shiffrinovej Petry Vlhovej . Tentoraz sa v súčte oboch kôl tešila z triumfu 28-ročná Američanka, jej slovenská rovesníčka za ňou zaostala o 27 stotín sekundy.Shiffrinovej 94. víťazstvo v pretekoch svetového pohára a 57. slalomové ju dojalo až k slzám, malo to však aj prídavný dôvod.Americká kráľovná slalomu pri rozdávaní rozhovorov podvedome myslela na svojho nórskeho partnera Aleksandra Aamodta Kildeho , ktorý leží v nemocnici vo Švajčiarsku po víkendovom ťažkom páde počas zjazdu SP vo Wengene. Vyviazol z neho "len" s vykĺbeným ramenom, rozrezaným lýtkom a viacerými pomliaždeninami, ale bez zlomeniny.„Teraz by som už chcela zavolať Aleksovi. Čoskoro musí ísť spať a chcem ho len skontrolovať," povedala Shiffrinová po tom, čo mu stihla poslať aspoň textovú správu.Jej štvrtý triumf vo Flachau prišiel deväť dní po tom, čo nedokončila slalom v Kranjskej Gore a po pretekoch priznala zdravotné problémy s prechladnutím.Keď po pár dňoch začala trénovať na Flachau, prišiel škaredý pád Kildeho vo Wengene, preto prerušila tréning a ponáhľala sa za priateľom do nemocnice. Aktuálne víťazstvo v rakúskej horskej dedinke, rodisku legendárneho Hermanna Maiera, za jedno z najemotívnejších v kariére. Zrejme aj preto, že sa na ňu prišli pozrieť brat Taylor a švagriná Kristi.„Je to pre mňa značne emotívne, ani neviem, ako to celé zvládam. Za posledné tri dni mám pocit, ako keby som prežila celý život. Bola to obrovská výzva, ktorú som podstúpila. Veľké poďakovanie patrí ľuďom okolo mňa. Môj tím mi neuveriteľne pomohol aj v tom, že som mohla odísť za Alexom do Švajčiarska," priznala Shiffrinová.Po prvom kole zaostávala za Vlhovou o sedem stotín sekundy. V druhej jazde však urobila v rýchlosti o poznanie menej chýb ako jej slovenská súperka. A možno vyťažila aj z toho, že staviteľom trate druhého kola bol americký ženský šéftréner Magnus Andersson.Najmä od strednej časti trate bolo zjavné, že zatiaľ čo Shiffrinová výborne skĺbila rýchlosť s technikou, Vlhovej niektoré oblúky neboli dokonalé. Ambicióznu Slovenku navyše pribrzdila aj zlomená bránka, ktorá v istom okamihu letela pred ňou a musela si dať pozor, aby ju nezachytila.„Nebolo to príjemné, ale našťastie sa mi nedostala pod lyže," komentovala Vlhová a k svojmu výkonu dodala: „V druhej jazde som porobila veľa chýb a prichádzala som o pozíciu. Na víťazstvo nad Mikaelou je potrebná perfektná jazda. Vedela som, že zajazdila dobre, preto som potrebovala viac pritlačiť." Shiffrinová k súboju s Vlhovou v 2. kole doplnila: „Na začiatku som urobila chybu, potom to už bolo lepšie. Ona potom mala problém s bránkou a celkovo sa to vyvinulo v jej neprospech. Obe sme však išli na hrane svojich možností."O veľkej prevahe Shiffrinovej a Vlhovej vo Flachau nad zvyškom štartovného poľa svedčí aj fakt, že tretia vo výsledkovom poradí, Švédka Sara Hectorová , zaostala až o sekundu a jedenásť stotín za víťazkou. Napriek tomu sa obrovsky tešila zo svojho prvého pódiového umiestnenia v slalome v pretekoch SP.Ďalší dôkaz nadvlády Američanky a Slovenky je pohľad na slalomové výsledky v tejto sezóne SP. Zo siedmich podujatí štyrikrát v najtočivejšej disciplíne dominovala Shiffrinová, trikrát Vlhová. A to si obe pripísali ešte po jednom predčasnom konci, pričom Vlhová bola vo fínskom Levi na ceste k možnému víťazstvu.V hodnotení slalomu SP vedie Shiffrinová pred Vlhovou o 25 bodov.Tretia je priebežne Nemka Lena Dürrová. V celkovom poradí SP má Američanka náskok pred Slovenkou 227 bodov, Vlhová sa v utorok dostala na druhé miesto cez Talianku Federicu Brignoneovú aj Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú Počas najbližšieho víkendu zavítajú najlepšie svetové lyžiarky na Slovensko. V nízkotatranskom stredisku Jasná sa v sobotu uskutoční obrovský slalom a v nedeľu slalom.