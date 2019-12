Shiffrinová popri triumfe stíhala radiť O'Brienovej

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva obrovského slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Lienzi 28. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lienz 28. decembra (TASR) - Mikaela Shiffrinová potvrdila svoju extratriedu na svahu aj v sobotňajšom obrovskom slalome SP, no v rakúskom Lienzi nemyslela len na svoje víťazstvo. Medzi prvým a druhým kolom si totiž našla čas, aby pomohla jedinej ďalšej lyžiarke z USA na štarte Nine O'Brienovej.Shiffrinová zajazdila bezchybné prvé kolo, rýchlo absolvovala rozhovory pre médiá a zamierila späť na štart, aby pomohla svojej krajanke." povedala pre agentúru AP dvadsaťdvaročná O'Brienová, ktorá odštartovala s číslom 35.I keď sa nakoniec z postupu do 2. kola netešila, ocenila rady od oveľa skúsenejšej tímovej kolegyne.dodala.Shiffrinová dominovala aj v druhom kole a s veľkým náskokom 1,36 s triumfovala pred Taliankou Martou Bassinovou. Pomoc O'Brienovej medzi oboma kolami brala ako samozrejmosť.Shiffrinová si pripomenula svoje začiatky, keď vstúpila do seriálu vo veku len 15 rokov. Informovala agentúra AP.