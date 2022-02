Shiffrinová v Pekingu nezískala medailu ani v tímovej súťaži, zlatí sú Rakúšania a slovenský bod získal Adam Žampa

Adam Žampa si dal pozor na štarte

Rebeka Jančová bola netrpezlivá

Johannes Strolz získal druhé zlato

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Posledné slovenské vystúpenie na zimných olympijských hrách v Pekingu sa skončilo bez výraznejšieho úspechu. V tímovej súťaži zjazdových lyžiarov Slováci podľa predpokladov v osemfinálovom 1. kole nestačili na Američanov a podľahli im 1:3.Jediný slovenský bod vybojoval Adam Žampa proti Tommymu Fordovi, bolo to však už za rozhodnutého stavu 0:3. Predtým Rebeka Jančová nestačila na Mikaelu Shiffrinovú, Petra Hromcovú na Paulu Moltzanovú a Andreas Žampa nedokončil svoju jazdu proti Riverovi Radamusovi.V slovenskom tíme chýbala Petra Vlhová, ktorá však už skôr avizovala, že na ZOH v Pekingu bude mať iné priority a už dávnejšie odcestovala z dejiska olympiády.Tímová súťaž je v programe ZOH od roku 2018, v kórejskom Pjongčangu v premiére triumfovali Švajčiari. Preteky sa odohrávajú formou štyroch jázd v paralelnom obrovskom slalome. V prípade nerozhodného stavu 2:2 sa sčítajú a porovnajú najlepšia mužská a ženská jazda na každej strane a lepší výsledný čas určí víťaza."Vedel som, aký je stav, ale veľmi som túžil získať pre Slovensko aspoň bod. Dal som si pozor na štarte a potom som išiel plynulú jazdu. Vedel som, že keď Tommyho nechám na štarte za sebou, potom už bude mať problém,“ popísal Adam Žampa na webe olympic.sk a ešte doplnil: "Petra nám chýba. Všetci sme však bojovali ako jeden tím a dali do súbojov celé srdce."Súťaž na zjazdovke "Dúha" v Jen-ččchingu sa mala jazdiť už v sobotu, silný nárazový vietor to však znemožnil. V nedeľu sa počasie aspoň trocha umúdrilo, ale aj tak poriadne fúkalo a ortuť teplomera bola poriadne pod nulou. Jednotliví členovia tímov sa pri čakaní na svojich kolegov zabaľovali do veľkých prikrývok, ktoré viali v silnom vetre.Mladučká Rebeka Jančová (19) prehrala so Shiffrinovou o 64 stotín sekundy a svoju jazdu proti štvornásobnej majsterke sveta v slalome opísala takto: "Bola som netrpezlivá, narazila som do bránky a musela zasa zacúvať. Štartovacie zariadenie jednoducho nepustí. Pokazila som štart, čo ma mrzí. Bola som nabudená, mala som vydržať o desatinu dlhšie. Videla som Mikaelu potom už len pred sebou a aj keď sa mi zdalo, že sa približujem, nevyšlo to úplne."Shiffrinová po nevydarených vystúpeniach v slalome, obrovskom slalome a kombinácii veľmi túžila po medailovej rozlúčke zo ZOH, ale tento jej sen zostal nenaplnený. Američania sa síce po víťazstvách nad Slovákmi (3:1) a Talianmi (3:1) dostali do semifinále, ale tam nestačili na Nemcov (1:3). V súboji o tretie miesto remizovali s Nórmi 2:2, ale severania boli lepší o 42 stotín sekundy v súčte časov.Najlepšie štyri jazdy ukázali reprezentanti Rakúska a stali sa olympijskými víťazmi. Rakúšania v zložení Katharina Truppeová, Katharina Liensbergerová, Stefan Brennsteiner a Johannes Strolz (náhradníci Katharina Huberová a Michael Matt) mali v 1. kole voľno.Vo štvrťfinále vyradili Slovincov (3:1), v semifinále si poradili s Nórmi v súčte časov o 61 stotín sekundy a vo finále aj Nemcov. Za vyrovnaného stavu jázd 2:2 rozhodlo o šampiónovi lepších 19 stotín sekundy.Johannes Strolz sa vďaka zisku druhej zlatej medaily stal najúspešnejším protagonistom zjazdového lyžovania na ZOH 2022. Tú prvú má z kombinácie, strieborný bol v slalome."Táto medaila je tímové dielo a je neskutočne krásnym vyvrcholením týchto olympijských hier. Som veľmi vďačný, že som mohol byť súčasťou tohto tímu. Neuveriteľne silní boli najmä Kathi Liensbergerová a Stefan Brennsteiner," komentoval Johannes Strolz na portáli ORF. "Niečo prekrásne byť na najvyššom stupienku na konci týchto hier. Nič krajšie sa nám nemohlo stať," doplnila krajana Katharina Liensbergerová.