Shiffrinová v prvom kole slalomu v Semmeringu deklasovala súperky, Vlhová stráca sekundu

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí 5. priečka po prvom kole štvrtkového slalomu na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Semmeringu. Dvadsaťsedemročná Liptáčka po prvej jazde zaostáva o 1,01 sekundy za líderkou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Druhá je s mankom 72 stotín sekundy Švédka Anna Swennová Larssonová , tretia priečka patrí ďalšej americkej reprezentantke Paulze Moltzanovej (+0,79 s). Pred Vlhovú sa dostala aj Nemka Lena Dürrová . Druhé kolo je na programe o 18.30 h.„Nebolo to najlepšie, nešla som moju jazdu. Trochu som sa trápila. Snažila som sa, ale nakoniec je z toho piate miesto. Boli tam zmeny rytmu, ale trať bola dobrá, aj podmienky. Bolo však treba ísť do toho trochu inak," povedala Vlhová v prenose RTVS Shiffrinová v Semmeringu ovládla obrovské slalomy v utorok aj v stredu, má teda šancu skompletizovať víťazný hetrik v tomto stredisku. Američanka je líderkou celkového hodnotenia SP a spolu so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou viedla aj hodnotenie slalomu pred štvrtkom.Ak Shiffrinová zvíťazí, pripíše si už jubilejný 80. triumf v seriáli a len dve prvenstvá ju budú deliť od ženského maxima krajanky Lindsey Vonnovej a šesť víťazstiev od absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka.Štvrtkový slalom v Semmeringu sa koná na deň presne po desiatich rokoch od debutu Petry Vlhovej vo Svetovom pohári v tomto stredisku. Práve 29. decembra v roku 2012 absolvovala Liptáčka prvý slalom SP a skončila v ňom jedenásta, zvíťazila vtedy Veronika Velez Zuzulová Tohtoročnú výkonnosť Vlhovej v Semmeringu výrazne poznačili zdravotné problémy, ktorými si prechádza od soboty. Odobrali je mnoho síl, čo má vplyv aj na jej účinkovanie na svahu.