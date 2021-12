Shiffrinovej partner opísal jej zdravotný stav, koronavírus by pred olympiádou nechcel dostať

Desať víťazstiev v Svetovom pohári

Mikaela je trochu unavená

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nórsky zjazdár Aleksander Aamodt Kilde aj v talianskom Bormiu dokázal, že je kráľom super G v sezóne 2021/2022. Na slávnom Stelviu ovládol už tretie preteky v druhej najrýchlejšej disciplíne Svetového pohára v tejto sezóne, keď triumfoval s náskokom 72 stotín sekundy pred rakúskym prekvapením Raphaelom Haaserom a 85 stotín pred jeho známejším krajanom Vincentom Kriechmayrom.Líder Svetového pohára Švajčiar Marco Odermatt skončil až ôsmy, keď za najrýchlejším mužom pretekov zaostal o 1,43 s. Ešte horšie dopadol víťaz utorkového zjazdu Dominik Paris, skúsený Talian bol klasifikovaný až na 24. priečke.Dvadsaťdeväťročný Kilde predtým triumfoval aj v Beaver Creeku a Val Gardene a celkovo počet víťazstiev vo Svetovom pohári v celej kariére zaokrúhlil na desať. Nórsky špecialista na rýchlostné disciplíny má na čele hodnotenia super G po štyroch pretekoch na konte 300 bodov a pred Rakúšanom Matthiasom Mayerom náskok 70 bodov. Lídrom bojov o veľký glóbus zostal Odermatt s náskokom 276 bodov pred Kildem. "Všetko dnes išlo podľa plánu. V super G cítim väčšiu kontrolu nad lyžami ako v zjazde. Na celkové poradie vo Svetovom pohári sa nedívam, to odsúvam na koniec svojej pozornosti. Pôjdem preteky za pretekmi a ak bude z nich čo najviac víťazných, budem za to vďačný," cituje Kildeho športový web laola1.at.Partner americkej lyžiarky Mikaely Shiffrinovej sa nedávno vyjadril aj k pliage súčasného sveta, ktorou je mutujúci a čoraz nákazlivejší koronavírus. Práve Shiffrinová pred pár dňami ohlásila pozitivitu a musela sa utiahnuť do ústrania. Nemohla tak súťažiť v obrovskom slalome a slalome v rakúskom Lienzi."Mikaela je v pohode, aj keď trochu unavená. Dúfam, že čoskoro bude úplne v poriadku. Na druhej strane, koronavírus vidím pred olympijskými hrami v Pekingu ako veľký problém. Nechcel by som ho dostať práve v Číne, lebo som počul, že to tam po pozitívnom teste nebude zábava vzhľadom na prísne karanténne opatrenia. Uvedomujem si, že viac ako nosiť prekrytú tvár a dodržiavať odstup na vlastnú ochranu nemôžem urobiť," skonštatoval Kilde na portáli ORF.