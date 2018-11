SHMÚ:Predpoveď, že sa o 10 dní ochladí na mínus 18 stupňov, je uletená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Predpoveď avizujúcu na konci novembra v hlavnom meste SR ochladenie až na - 18 stupňov je potrebné brať ako deterministickú, teda jednu z viacerých možností vychádzajúcich z veľkej miery neistoty predpovede na vzdialenejšie časové obdobie. V súvislosti s medializovanými informáciami to zdôraznil Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Vo videokomentári na profile SHMÚ na sociálnej sieti tiež upozornil, že informácia, ktorú niektoré médiá zverejnili, sa odvíja od najnižšej hodnoty v rozptyle teplôt odhadovaných na štvrtok 29. novembra.upozornil.O počasí v budúcom týždni povedal, že na začiatku možno očakávať oblačné počasie s dažďom, vo vyšších a neskôr aj stredných a niekde i nižších polohách so snežením. "" avizoval Beránek. Ak sa vytvorí snehová pokrývka, bude to podľa jeho slov na strednom a východnom Slovensku.dodal meteorológ SHMÚ. Zopakoval, že predpoveď na koniec novembra v tomto momente nemožno presne určiť.