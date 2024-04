SHMÚ prejde hĺbkovým auditom, minister Taraba uviedol aj dôvody odvolania riaditeľa

11.4.2024 (SITA.sk) - Dočasne poverenou generálnou riaditeľkou Slovenského hydrometeorologického ústavu SHMÚ ) sa stala jeho terajšia ekonómka Ivana Herkel . Do funkcie ju vymenoval podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba Šéf envirorezortu dodal, že SHMÚ čakajú dôležité výzvy.„Predchádzajúci generálny riaditeľ nezvládol riadenie podniku súvisiace predovšetkým so zlým manažovaním IT projektov. Inštitúcia prejde hĺbkovým auditom a budeme konať v oblasti prešetrenia viacerých podnetov. Neskôr bude potrebné prijať správne manažérske rozhodnutia a nastaviť transparentné financovane SHMÚ,“ zdôraznil Taraba.Ivana Herkel vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave . Svoje manažérske zručnosti rozvíjala 12 rokov na Letisku Poprad – Tatry, a.s., kde pôsobila vo funkcii výkonnej aj ekonomickej riaditeľky a zároveň predsedníčky predstavenstva. V SHMÚ pracuje od mája 2021 ako riaditeľka úseku ekonomiky. Ministerstvo životného prostredia plánuje na pozíciu generálneho riaditeľa SHMÚ vyhlásiť riadne výberové konanie.