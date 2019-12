SHMÚ upozorňuje na dažde, vydal výstrahu prvého stupňa

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silné dažde. Vydal výstrahu prvého stupňa najmä pre západ a južnú časť stredného Slovenska. Platiť má od 14.00 h do nedele do 2.00 h ráno. Upozorňuje na to na svojom webe.Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj a pre takmer celý Trenčiansky kraj. Platí tiež pre okresy Rožňava a Turčianske Teplice.píše SHMÚ.