SHMÚ upozorňuje na vietor, sneženie, poľadovicu aj na snehové jazyky

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na vietor, sneženie, poľadovicu, snehové jazyky a vietor na horách. Vydal výstrahy. Informuje o tom na svojej webovej stránke.





Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydali meteorológovia najmä pre severné okresy Slovenska. Výstraha platí od 16:00 do utorka. Pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom je vydaná výstraha prvého stupňa pred snežením. Platí od 16:00 do utorka rána.Na poľadovicu by si mali dať pozor najmä vodiči stredného Slovenska. Výstraha pre nich platí od 22.00 h do utorka 8:00. Na snehové jazyky a záveje upozorňuje SHMÚ tiež najmä na strednom Slovensku. Meteorológovia vydali výstrahu od pondelka 16:00 do utorka 8:00.Výstraha druhého stupňa platí podľa SHMÚ pred vetrom na horách, a to najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín a takmer pre celý Prešovský a Žilinský kraj. Platí od 17:00 do 6:00. Pre niektoré okresy v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha prvého stupňa.