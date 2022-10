Si klamár a tvoja kampaň je čistý hejt, reagoval Vallo na protikandidáta Kusého. My sme ukradli Bratislavu záujmový skupinám, doplnil

Šírenie klamstiev

Rekordné zadlžovanie

Pakt slobodných miest

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo označil svojho protikandidáta Rudolfa Kusého za klamára. Ako uviedol súčasný primátor na sociálnej sieti, Kusý na svojej prvej tlačovke povedal o Vallovom tíme, že ukradli Bratislavu.„Záujmovým skupinám, ktoré roky vyciciavali naše mesto, sme Bratislavu ukradli. A tieto skupiny dnes stoja za tebou a chceli by si ju vziať späť a vrátiť do starých koľají," zdôraznil Vallo na adresu svojho protikandidáta. „Tvoja kampaň je čistý hejt a z klamstiev, ktoré šíriš, mi je niekedy až fyzicky zle," dodal primátor.Starosta Nového Mesta a kandidát na primátora Bratislavy Kusý vo svojej kampani kritizuje Vallovu parkovaciu politiku, výstavbu električkovej trate do Petržalky aj riešenie dopravy. Kusý tvrdí, že hlavné mesto sa pod Vallovým vedením najviac zadĺžilo a Bratislavčanom sľubuje vrátiť 15-minútový lístok na mestskú hromadnú dopravu.„Parkovaciu politiku riešili predo mnou dvaja primátori, nám sa ju podarilo presadiť hlasmi všetkých mestských poslancov. Lebo si uvedomili, že problém s narastajúcim počtom áut v meste sa už nedá inak zvládnuť," poznamenal Vallo.Bus pruhy, ktoré Kusý rovnako skritizoval, sú podľa primátora jediný spôsob, ako je možné zrýchliť verejnú dopravu.„Vizualizácie, ktoré sú výsledkom architektonických súťaží, považuješ za zbytočné, lebo ty by si staval aj bez nich," konštatuje Vallo na margo svojho protikandidáta.„Založili sme spolu s primátormi Budapešti, Prahy a Varšavy Pakt slobodných miest, dnes už má vyše dvadsať členov. Pravidelne sa stretávame a diskutujeme o tom, akým výzvam čelíme a inšpirujeme sa vlastnými skúsenosťami. Musím ti povedať, že medzitým, kde je už dnes svet a kde si ty, je priepastný rozdiel," uzavrel Vallo.