Si Ťin-pching sa v Budapešti stretol s Orbánom, podpísali niekoľko dohôd o ekonomickej i kultúrnej spolupráci

Nákladný železničný obchvat

Prvá fabrika na elektromobily

10.5.2024 (SITA.sk) - Maďarsko a Čína vo štvrtok podpísali takmer dve desiatky dohôd a prehĺbili tak ich ekonomickú a kultúrnu spoluprácu. Stalo sa tak počas návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga , ktorý v Budapešti rokoval s premiérom Viktorom Orbánom Maďarskí a čínski predstavitelia uzavreli dohodu o strategickom partnerstve a podpísali ďalších 18 dohôd a memoránd o porozumení. Neoznámili pritom žiadne významné investície.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó však neskôr vo videu na sociálnej sieti Facebook vyhlásil, že sa začali počiatočné diskusie o čínskom vybudovaní nákladného železničného obchvatu Budapešti a železničného spojenia medzi hlavným mestom a budapeštianskym letiskom Ferihegy.Orbán počas brífingu chválil „nepretržité, neprerušené priateľstvo“ medzi oboma krajinami odvtedy, čo sa v roku 2010 ujal moci, a prisľúbil, že Maďarsko bude naďalej hostiť ďalšie čínske investície.„Rád by som ubezpečil prezidenta, že Maďarsko bude aj naďalej poskytovať férové podmienky pre čínske spoločnosti investujúce v našej krajine a že vytvoríme príležitosť na stretnutie a budovanie spolupráce v Maďarsku pre najmodernejšie západné a najmodernejšie východné technológie,“ povedal.Čína v Maďarsku investovala miliardy a považuje ho za dôležitú oporu v rámci Európskej únie . Maďarsko hostí niekoľko čínskych závodov na výrobu batérií do elektromobilov a v decembri Budapešť oznámila, že automobilka BYD v krajine postaví jej prvú fabriku na elektromobily v Európe.Tiež spustilo železničný projekt, ktorý je súčasťou čínskeho projektu Nová hodvábna cesta, s cieľom spojiť krajinu s čínskym prístavom Pireus v Grécku ako vstupným bodom pre čínsky tovar do strednej a východnej Európy.Si sa vo štvrtok vyjadril, že s Orbánom súhlasia, že Nová hodvábna cesta „je vysoko v súlade s maďarskou stratégiou otvárania sa východu“ a že Čína podporuje Maďarsko v tom, aby zohrávalo väčšiu úlohu v rámci Európskej únie pri presadzovaní vzťahov medzi Čínou a euroblokom.Si Ťin-pching absolvoval päťdňovú cestu po Európe, v rámci ktorej navštívil aj Francúzsko a Srbsko.