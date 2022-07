Si Ťin-pching vraj odmietol pozvanie od prezidenta Putina, Kremeľ to popiera

5.7.2022 (Webnoviny.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching odmietol pozvanie ruského náprotivka Vladimira Putina na návštevu Ruska. Informuje o tom web rbc.ua s odvolaním sa na japonské noviny Yomiuri Shimbun.Podľa Japoncov šéf Kremľa pozval čínskeho prezidenta do Moskvy počas rozhovoru, ktorý sa uskutočnil 15. júna. Si Ťin-pching to však odmietol a Putinovi to vraj zdôvodnil tým, že pred pandemické obmedzenia bude ťažké zrealizovať takúto cestu.Japonskí novinári sa však domnievajú, že skutočným dôvodom odmietnutia návštevy bolo, že cesta Si Ťin-pchinga do Ruska by mohla viesť k „ďalšiemu prehĺbeniu konfliktu Číny s USA a Európou".Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to popiera a tvrdí, že Si Ťin-pching pozvanie neodmietol a stále platí. Prezidenti Číny a Ruska sa naposledy stretli krátko pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Bolo to na otvorení zimných olympijských hier v čínskom Pekingu.Čína v súvislosti s vojnou na Ukrajine zaujala neutrálny postoj. Podľa ukrajinskej rozviedky sa to zrejme minimálne do konca tohto roka nezmení.