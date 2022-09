Šialený vrah necháva po krajine kúsky tiel

Tilly je geniálna, trošku asociálna, čudná a svojská analytička, ktorá sa dokáže nabúrať do akéhokoľvek systému.

Washington je detektív, ktorý má za sebou všeličo, pred šéfmi si neberie servítku pred ústa, je poctivý a svedomitý.

Najskôr sa objavili v knihe Bábkové divadlo, potom prišlo Čierne leto a teraz vyšla tretia kniha s názvom Kurátor . A vydavateľstvo pripravilo aj skvelú hru, v ktorej môžete pátrať po knihách...

O čom je Kurátor?

Sú Vianoce a sériový vrah zanechá v rôznych častiach Cumbrie vystavené časti tiel. Na každom mieste činu sa nájde zvláštny odkaz: #BSC6. Washington Poe z Národnej kriminálnej agentúry a Tilly Bradshawová čelia prípadu, ktorý nedáva zmysel. Prečo dostali niektoré obete anestéziu, zatiaľ čo iné zomierali v mučivých bolestiach? Prečo ich jediný podozrivý popiera to, čo mu môžu nezvratne dokázať, ale priznáva sa k veciam, o ktorých ani nevedeli? A prečo si všetky obete vzali pred tromi rokmi v tom istom čase v práci dvojtýždňové voľno?

Keď sa s Poom spojí agentka FBI, ktorá sa dostala do nepriazne svojich šéfov, prípad naberie ešte temnejší spád. Agentka si totiž nemyslí, že Poe hľadá sériového vraha. Vraždy má podľa nej na svedomí niekto oveľa, oveľa horší.

Muž, ktorý si hovorí Kurátor.

Kurátor je brilantne napísaný krimitriler, ktorý si fanúšik tohto žánru bude vychutnávať. Dá sa čítať aj samostatne, hoci lepšie je asi začať od Bábkového divadla. Craven vie namixovať príbeh so všetkým, čo očakávate: plastické a sympatické postavy, výborne vykreslená detektívna práca, živé prostredie anglického vidieka, autentickosť, žiadne čudné zvraty alebo náhody, ktoré by kazili zážitok z čítania.

K tomu pridáva humor, sarkazmus a pasáže nabité invenciou (najmä v situáciách s geniálnou Tilly). Plus napätie a výborné rozuzlenie.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

S Ikarom po stopách

Vydavateľstvo Ikar navyše pripravilo zaujímavú hru, v ktorej budete pátrať po novinke Kurátor . Každý deň skryje niekde na Slovensku jednu knihu, dobre zabalenú, aby nezmoklaJ

Na sociálnych sieťach vydavateľstva nájdete fotku miesta, kde sa nachádza a presné GPS súradnice, ktoré vás zavedú ku knihe.

A vám už zostáva len sa tam dostať prvý: ak to zvládnete pred ostatnými, môžete si knihu nechať + získate niektorú z predchádzajúcich kníh M.W.Cravena (podľa svojho výberu) a navyše zľavu na nákup kníh v internetovom kníhkupectve www.BUX.sk.

Všetko sa to začína napríklad v Banskej Bystrici, kniha bude aj v Prievidzi, samozrejme Bratislave a ďalších mestách. Stačí sledovať Facebook alebo Instagram vydavateľstva Ikar a tam sa vždy všetko dozviete.

Milan Buno, knižný publicista