Sibírsku gubernátorku nahlásili polícii po tom, ako povedala, že vojna na Ukrajine „nie je potrebná“

15.10.2023 (SITA.sk) - Ruskú gubernátorku v nedeľu kritici obvinili z „diskreditácie ruských ozbrojených síl“ po tom, čo obyvateľom v jej regióne povedala, že Rusko „nepotrebuje“ vojnu na Ukrajine.Natalia Komarovová, gubernátorka Chanty-Mansijskej oblasti a členka vládnej strany Jednotné Rusko vodcu Vladimira Putina , to povedala v sobotu na stretnutí s obyvateľmi sibírskeho mesta Nižnevartovsk.Kritici vyzvali úrady, aby začali vyšetrovanie jej výrokov, no Komarovovú doteraz nezadržali ani nečelila žiadnemu obvineniu.Video z udalosti zverejnené na sociálnych sieťach ukázalo, že politička bol konfrontovaná manželkou ruského vojaka, ktorá povedala, že zmobilizovaní muži boli do frontovej línie zle vybavení. Komarovová povedala obyvateľom, že Rusko nebolo pripravené na inváziu na Ukrajinu.„Pýtate sa ma (prečo váš manžel nemá výstroj) s vedomím, že ja som gubernátorka a nie ministerka obrany? Ako celok sme sa na túto vojnu nepripravovali. Nepotrebujeme ju. Budovali sme úplne iný svet, takže v tomto smere určite budú nejaké nezrovnalosti a nevyriešené veci,“ povedala 67-ročná politička.Komarovovej komentáre sa rýchlo rozšírili na internete a údajne podnietili provojnových aktivistov, aby nahlásili gubernátorku úradom za „diskreditáciu ruských ozbrojených síl“.Spravodajský portál Sibir.Realii informoval, že jeho redaktori nahliadli do listu riaditeľa sibírskej neziskovej organizácie Jurija Riabceva ruskému ministrovi vnútra, v ktorom žiadal vyšetrenie vyjadrení Komarovovej.