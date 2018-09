Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. septembra (TASR) - Siedmy ročník súťaže Slovak Press Photo pozná svojich finalistov, ktorých začiatkom septembra vybrala medzinárodná porota. Spomedzi 63 nominácií získala štvornásobné zastúpenie aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). Mená víťazov pre jednotlivé kategórie vyhlásia v stredu (3.10.) o 18.00 h v Primaciálnom paláci v Bratislave.Celkovo sa súťaží v siedmich domácich a troch medzinárodných kategóriách. V rámci domácich kategórií ide o aktualitu, reportáž, každodenný život, portrét, prírodu a životné prostredie, svet umenia a kultúry a šport. V rámci medzinárodnej časti sa súťaží v kategóriách študenti a mladí fotografi do 25 rokov, dlhodobý dokument a krátke video. S výnimkou posledných dvoch kategórií a taktiež kategórie reportáž sú kategórie rozdelené na dve časti, a to samostatné fotografie a série fotografií.TASR súťaží so samostatnou fotografiou v kategórii každodenný život, o víťazstvo sa uchádza Roman Hanc so Star Wars v Trebišove. Rovnako so samostatnou fotografiou v kategórii svet umenia a kultúry súťaží Martina Kriková s Mostom Apollo. Nomináciu má TASR aj pri samostatnej fotografii v kategórii šport, a to vďaka Michalovi Svítokovi a Rozhodcovi. V rovnakej kategórii, ale so sériou fotografií bojuje Martin Baumann a jeho Balet na svahu. Mená všetkých finalistov sú zverejnené na webovej stránke súťaže.TASR informovala Jana Garvoldtová zo Slovak Press Photo.