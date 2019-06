Siekel o podmienkach v Minsku: Naplnili naše očakávania

Anton Siekel, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Minsk 21. júna (TASR) - Slovenská výprava je po úvodných dňoch v dejisku II. európskych hier spokojná s infraštruktúrou a organizáciou podujatia a verí, že aj tá prispeje k úspešným výkonom reprezentantov. Tí odštartovali svoje zápolenia v Minsku v piatok súťažami v boxe a lukostreľbe.Minsk dostal právo organizovať hry v októbri 2016 a odvtedy sa na ne intenzívne pripravoval. V jeho prospech hralo aj to, že okrem rekonštrukcie štadióna Dinama Minsk, kde sa odohrajú otvárací i záverečný ceremoniál a súťaže v atletike, musel postaviť len dve haly. Strelecké centrum a časť Olympijského športového komplexu, v ktorom sa odohrajú súťaže v plážovom futbale.povedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bielorusku Jozef Migaš, ktorý na pôde zastupiteľského úradu v Minsku privítal úvodnú tlačovú konferenciu slovenskej výpravy. "dodal.Slovensko vysiela do Bieloruska celkovo 75 reprezentantov, ktorí sa predvedú v 13 športoch. Svoje prechodné bydlisko našli v dedine športovcov, ktorá vznikla na mieste univerzitného mestečka. Organizátori ju pripravili na vysokej úrovni a vedenie slovenskej výpravy zatiaľ nezaznamenalo od športovcov žiadne výhrady. "povedal šéf SOŠV Anton Siekel.Minsk sa pôvodne zaujímal o usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) na rok 2019, no po odstúpení kandidatúry Holandska a problémoch Ruska mu nakoniec pripadli II. európske hry.uviedol generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.Ten zároveň informoval, že v už sobotu je na programe mimoriadne valné zhromaždenie Európskych olympijských výborov, na ktorom sa rozhodne o dejisku III. EH v roku 2023. Jedinú kandidatúru podal Krakov a región Malopoľsko. O hry mala pôvodne záujem aj ruská Kazaň, no tá svoju kandidatúru neskôr stiahla.V piatok o 22.00 h miestneho času (21.00 SELČ) sa uskutoční slávnostný otvárací ceremoniál hier. Slovensko by na ňom malo zastupovať asi 50-60 športovcov. Keďže na plochu štadióna Dinama Minsk nastúpia až okolo 22.45 h a do dediny sa dostanú až po polnoci, tí, ktorých na druhý deň čakajú súťaže, na slávnosti nebudú. Jedinou výnimkou je vlajkonosič výpravy pištoliar - Juraj Tužinský. "informoval šéf výpravy Roman Buček.