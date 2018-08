Siemens bude znovu veľkým, ale nie rastom výroby v Nemecku

Na archívnej snímke logo pred sídlom nemeckého priemyselného agregátu Siemens v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 2. augusta (TASR) - Reorganizácia nemeckého koncernu Siemens bude viesť k obnoveniu jeho minulej slávy. Nedosiahne sa rastom výkonov v Nemecku, ale naopak.Podľa najnovších plánov rozvoja firmy, ktoré v stredu (1.8.) schválila dozorná rada koncernu, dve dôležité dcéry koncernu budú mať centrálu v zahraničí.Predseda správnej rady koncernu Joe Kaeser vo štvrtok pred analytikmi a novinármi v Mníchove povedal, že. Zdôraznil, že(great again) a nie je to nijaká fake news (pochybná správa).Energetická divízia, ktorá dosahuje ročné výnosy 21 miliárd eur a má 71.000 zamestnancov, bude mať bude centrum v Houstone (štát Texas). Toto rozhodnutie zrejme súvisí aj s agresívnou obchodnou politikou prezidenta Donalda Trumpa. Kaeser dodal, že „pri takých ťahaniciach v obchodnej vojne sú podniky prinútené, aby pôsobili lokálne“.Nová infraštruktúrna divízia vo švajčiarskom meste Zug bude mať tiež 71.000 zamestnancov a predpokladané výnosy 14 miliárd eur ročne.V Norimbergu bude centrum digitálneho priemyselného obchodu. Šéf koncernu ho nazval diamantom. Povedie ho sám. Počet zamestnancov je stanovený na 78.000 a výnosy by mali dosiahnuť ročne 14 miliárd eur.Siemens sa kúpou za 600 miliónov eur rozšíri o americkú softvérovú spoločnosť Mendix.Hlavná centrála Siemensu zostane v Mníchove, ale počet jej pracovníkov sa zníži. Vo firme dôjde aj k ďalšej koncentrácii činností, ktoré sú teraz rozptýlené vo viacerých organizačných jednotkách.Siemens teraz zamestnáva 377.000 osôb. Ohlásené zmeny začnú platiť od 1. októbra tohto roku.Kaeser uviedol, že