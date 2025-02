Siemens Media Award 2025: Siemens opäť ocení kvalitnú žurnalistiku a tvorcov obsahu

Témou tohtoročných cien Siemens Media Award sú "Technológie, ktoré majú zmysel"



Prihlásené môžu byť články a obsah publikovaný medzi februárom 2024 a februárom 2025



Odovzdávanie cien prebehne v máji 2025 vo Viedni



Súťaž je otvorená pre profesionálnych novinárov z médií aj tvorcov digitálneho obsahu zo všetkých zúčastnených krajín



25.2.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť Siemens spúšťa výzvu na prihlasovanie do súťaže Siemens Media Award 2025 , ktorá je vyhlásená v deviatich krajinách strednej a východnej Európy – na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Srbsku, Bulharsku a Slovinsku. Nominovaní môžu byť novinári z printových a digitálnych médií, ako aj tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach.Podmienkou je, aby za posledných 12 mesiacov vo svojej krajine publikovali článok, video alebo iný príspevok na tému "Technológie, ktoré majú zmysel".Siemens túto súťaž organizuje už niekoľko rokov, aby ocenil novinárov vytvárajúcich kvalitný obsah o dôležitosti technológií v každodennom živote. Podporuje ňou tiež výmenu skúseností medzi profesionálmi z médií v strednej a východnej Európe. Tento rok je možné nominovať obsah, ktorý bol publikovaný medzi 1. februárom 2024 a 28. februárom 2025.Súťaže Siemens Media Award sa môžu zúčastniť novinári z printových médií, tlačových agentúr, rádia, televízie a spravodajských portálov, ale tiež blogeri, YouTuberi a ostatní influenceri alebo tvorcovia obsahu na sociálnych sieťach. Porota v medzinárodnom zložení vyberie zo všetkých krajín 5 najlepších príspevkov, ktorých autori sa potom kvalifikujú na finále súťaže vo Viedni, ktoré sa koná 23. 5. 2025.Pozvánka na záverečné podujatie bude zahŕňať ubytovanie v hoteli, vstup na galavečer a lístky na viedenský Concordia Ball – ples pre profesionálov z médií. Na galavečere bude vyhlásený aj víťaz, ktorý okrem hlavnej ceny získa aj zájazd pre dve osoby na rakúsky hudobný festival v Salzburgu.Všetci novinári a tvorcovia obsahu môžu svoje príspevky a články do súťaže Siemens Media Award 2025 prihlásiťprostredníctvom mailu na presse.at@siemens.com Viac informácií o podujatí sa dozviete na Media Award 2025 - Siemens AT Informačný servis