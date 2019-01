Siemens zaznamenal v 1. štvrťroku pokles zisku

Na snímke logo pred sídlom nemeckého priemyselného agregátu Siemens. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 30. januára (TASR) - Nemecký konglomerát Siemens zaznamenal v 1. štvrťroku svojho finančného roka 2018/19 väčší pokles zisku, ako mu predpovedali analytici. Dôvodom boli najmä jednorazové príjmy v predchádzajúcom roku. Siemens tiež pracuje na fúzii svojej železničnej divízie s francúzskym Alstomom, ktorú by chcel dokončiť v prvej polovici 2019.Čistý zisk najväčšieho európskeho priemyselného konglomerátu za tri mesiace do konca decembra 2018 klesol na 1,01 miliardy eur z 2,19 miliardy eur pred rokom, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 1,08 miliardy eur.Upravený prevádzkový zisk sa znížil o 6 % na 2,07 miliardy eur, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahne 2,15 miliardy eur.Pod tieto výsledky sa podpísal najmä prepad zisku energetickej divízie o zhruba 50 % v reakcii na pokles dopytu po obrovských turbínach. Globálny energetický priemysel totiž prechádza k výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako sú vietor a slnečná energia, a nie z fosílnych palív.Okrem toho, v predchádzajúcom fiškálnom roku Siemens profitoval z daňových reforiem v USA a tiež z predaja svojho podielu v spoločnosti Osram za 655 miliónov eur.Tržby konglomerátu sa v sledovanom období zvýšili na 20,12 miliardy eur z 19,82 miliardy eur a hodnota nových objednávok vzrástla o 12 % na 25,17 miliardy eur.