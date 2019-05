Šiestich Srbov v Kosove prepustili,zraneného Rusa poslali do Belehradu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Belehrad/Priština 30. mája (TASR) - Kosovské úrady prepustili na slobodu šiestich miestnych Srbov zadržaných počas utorňajšej razie na severe krajiny. Medzi nimi je aj člen Misie OSN v Kosove (UNMIK). Jeho ruskému kolegovi, zranenému pri razii, úrady povolili prevoz do nemocnice v Belehrade. Informovali o tom vo štvrtok srbské a ruské médiá.UNMIK pre agentúru Tanjug potvrdila prepustenie svojho pracovníka Dejana Dimoviča, ktorého zatkli spolu s jeho ruským kolegom Michailom Krasnoščekovom na Srbmi obývanom severe Kosova. Dimovič po prepustení putoval do nemocnice na ošetrenie.Krasnoščekova, ktorého museli po zatknutí hospitalizovať, už vypravili do Belehradu, potvrdil agentúre TASS zástupca hlavného lekára nemocnice v Kosovskej Mitrovici Zlatan Elek.uviedol Elek. Dodal, že cesta autom do Belehradu trvá sedem až osem hodín, čo môže ovplyvniť zdravotný stav Krasnoščekova.Kosovský prokurátor vyrukoval v stredu s požiadavkou zbaviť Krasnoščekova diplomatickej imunity. Podozrieva ho z toho, že bránil policajnej razii. Polícia tvrdí, že Krasnoščekova a Dimoviča zadržali, keď svoje auto so značkami UNMIK použili akoaby bránili polícii vstúpiť do obce Zubin Potok.Žiadosť prokurátora z Mitrovice prišla napriek hnevu Moskvy, ktorá zadržanie Krasnoščekova označila za provokáciu a porušenie jeho diplomatickej imunity.Ako informoval spravodajský server B92.net, všetkých šesť Srbov vrátane Dimoviča, ktorých zadržali v utorok v obci Zubin Potok špeciálne jednotky kosovskej polície, už prepustili. Sudkyňa v Kosovskej Mitrovici totiž odmietla žiadosť kosovského prokurátora o uvalenie väzby na šesticu obvinenú z marenia výkonu spravodlivosti. Srbi to však odmietajú. Po prepustení ich ošetrili v nemocnici. Podľa televízie RTK mali zranenia na tvári.Podľa srbského denníka Večernje Novosti policajné komando zbilo počas utorňajšej razie vyše 100 ľudí.Kosovská polícia uviedla, že etnickí Srbi v obci Zubin Potok kládlipočas operácie zameranej proti organizovanému zločinu, ktorá sa primárne týkala iných policajtov. Dodala, že pri zásahu utrpelo zranenia päť mužov zákona a šesť civilistov.Srbský prezident Aleksandar Vučič bilancoval, že špeciálne jednotky zatkli počas razie 19 policajtov a deväť civilistov - Srbov z obce Zubin Potok, ktorí sa postavili na odpor kosovskej polícii.Milan Ivanovič, riaditeľ Klinického a nemocničného centra (KBC) v severnej Kosovskej Mitrovici, kde je 11 zranených, vyhlásil, že podľa spôsobu, akým boli zranení počas razie, možno hovoriť o pokuse o vraždu.