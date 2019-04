Sihoť Park onedlho otvorí prvú halu. Logistické centrum ponúkne aj najväčší priestor na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Jeden z najväčších logistických projektov na Slovensku onedlho privíta nájomníkmi. Vznikajúci Sihoť Park , ktorý vedľa diaľnice D1 pri Chocholnej Velčiciach (okr. Trenčín) stavia spoločnosť Sisban, totiž o niekoľko mesiacov otvorí prvú z dvojice moderných hál. Tá na celkovej ploche 36-tisíc metrov štvorcových ponúkne variabilné možnosti prenájmu priestorov už od 2 000 m²."Aktuálne komunikujeme s viacerými záujemcami o prenájom v tejto hale. Naše priestory sú vhodné pre logistiku, ľahký priemysel i obchodné činnosti" uviedol Jakub Soták, projektový manažér spoločnosti SIGNUM Ltd spol. s.r.o., ktorá patrí do skupiny SISBAN HOLDING. Tá sa zaoberá investičnými projektmi po celom svete, Sihoť Park je prvým na Starom kontinente. Doteraz pôsobila hlavne v Ázii, Severnej Amerike a Afrike.Súbežne s budovaní menšej haly (aktuálne snímky projektu nájdete v prílohe) pokračujú prípravné práce aj na výstavbe druhej, obrovskej haly s plochou 126 000 m², ktorá sa po dokončení stane najväčšou platformou tohto typu na Slovensku. "Pôjde o unikátny priestor, pretože tak veľkú plochu, ktorá v prípade záujmu môže byť k dispozícii aj jednému prenajímateľovi, u nás nenájdete," vysvetľuje Jakub Soták. Jej dokončenie sa zatiaľ odhaduje na 4Q 2019.Celkovo Sihoť Park zaberie 380-tisíc metrov štvorcových. Vďaka vynikajúcej polohe na križovatke diaľnice D1 a cesty 1. triedy spájajúcej stredné Slovensko s Považím a ďalej pokračujúcej na Moravu ponúka veľmi dobrú dostupnosť k strategickým výrobným závodom v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Brne či Ostrave. Jeho priestory budú vhodné na skladovanie, logistiku a ľahký priemysel či montáž. Ponúknu až 10-metrovú svetlú výšku, LED osvetlenie, podlahu s vysokou nosnosťou či zateplenie fasád a strechy. "Moderný štandard priestorov tak výrazne vplýva na zníženie prevádzkových nákladov," potvrdil Jakub Soták. Samozrejmosťou sú vyspelé riešenia potrebné pre nakládku a vykládku tovarov, ako aj vysoké protipožiarne a bezpečnostné štandardy.Saudsko-arabská investícia vo výške 50 miliónov eur tak otvorí svoje brány v druhej polovici roka 2019. Po plnom spustení prevádzky vytvorí pracovné príležitosti pre zhruba 600 ľudí. Z investície bude okrem budúcich nájomcov a stoviek zamestnancov profitovať aj Chocholná Velčice. Do jej rozpočtu by mala ročne priniesť 100-tisíc eur, zastupiteľstvo si od nej sľubuje aj rozšírenia služieb či podnikateľských aktivít v rámci obce.