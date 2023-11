Šikanózne prepadnutie Koteka je demonštráciou moci a sily z čias mečiarizmu, tvrdí Šimečka (video)

Nemal súhlas na použitie auta

7.11.2023 (SITA.sk) - Šikanózne prepadnutie funkcionára policajnej inšpekcie Ladislava Koteka na jeho rannej ceste do práce je demonštráciou moci a sily, ktorú si pamätáme z čias mečiarizmu a o ktorej sme dúfali, že sa už nikdy nevráti. Povedal to v utorok na tlačovej besede predseda hnutia Progresívne Slovensko Reagoval tým na to, že Koteka zastavila inšpekcia s majákmi a s krajským prokurátorom za to, že nemal súhlas nadriadeného na použitie služobného auta. Jeho nadriadeného len v piatok odvolali z funkcie.„To, čo sa nám odohráva pred očami, je vendeta Smeru Hlasu ,“ skonštatoval Šimečka. Aj táto akcia bude podľa jeho slov jedným z dôvodov, pre ktoré budú žiadať mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom odvolať nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka „Každý jeho ďalší deň v úrade a každý jeho krok dokazuje, že dôveru nikdy nemal získať,“ myslí si šéf progresívcov.Bývalý policajný prezident a dnes poslanec za PS Jaroslav Spišiak povedal, že nový šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian svojimi prvými krokmi vyvrátil to, čo hovoril na vypočutí na brannobezpečnostnom výbore minulý týždeň.„Povedal, že bude zabezpečovať ochranu policajtov, ktorí sú perzekvovaní a krivo obviňovaní a stíhať len tých, ktorí si to naozaj zaslúžia. Potvrdzuje sa, že to nie je pravda,“ vyhlásil Spišiak. Zurian mal podľa neho možnosť situáciu s používaním služobných motorových vozidiel policajtmi vyriešiť, a nie pristúpiť k takémuto kroku.„Mal navrhnúť nové nariadenie ministra vnútra, nové inštrukcie, ako sa služobné motorové vozidlá budú používať, preškoliť všetkých policajtov a následne vyvodzovať dôsledky. On však urobil to, čo vyhovuje jeho nutkaniu pomstiť sa policajtom, ktorí voči nemu zakročovali, a toto je veľmi zlé,“ zhodnotil Spišiak.Zásah inšpekcie voči Kotekovi je podľa neho dôkazom, že sa postavil na stranu pomsty a zla. Zároveň kritizoval aj vymenovanie Diany Santusovej do vedenia policajnej inšpekcie.Funkcionár policajnej inšpekcie Ladislav Kotek v pondelok ráno nasadol do služobného vozidla pred domom v dedine Jablonové pri Malackách. Na ceste mu policajti so zapnutými majákmi zablokovali cestu.Podľa advokáta Petra Kubinu , ktorý na prípad upozornil na sociálnej sieti, na ceste zasahovali niekdajší členovia tímu Oblúk, ktorí v lete 2021 začali stíhať vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu . Kotekovi spolu s bratislavským krajským prokurátorom povedali, že začínajú trestné stíhanie pre neoprávnené používanie motorového vozidla.