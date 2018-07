Silná koruna zhoršila vlani výsledky českobudějovického pivovaru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

České Budějovice 5. júla (TASR) - Národný podnik Budějovický Budvar nezopakoval vlani hospodársky výsledok z roku 2016. V minulom roku jeho tržby klesli medziročne o 3 % na 2,47 miliardy Kč (95,37 milióna eur). Takmer o 7 % sa znížil jeho zisk pred zdanením, ktorý dosiahol 314,7 milióna Kč. Uvádza to výročná správa pivovaru. V roku 2016 dosiahol rekordné tržby 2,54 miliardy Kč a zisk pred zdanením bol 337,3 milióna Kč.Riaditeľ Budvaru Petr Dvořák povedal, že sa do vlaňajších tržieb negatívne premietlo posilňovanie českej koruny po tom, ako vlani v apríli Česká národná banka prestala intervenovať proti nej.Podľa riaditeľa výrazne vzrástla cena žateckého hlávkového chmeľu a vzrástli aj náklady na dopravu. Podnik musel taktiež riešiť nedostatok pracovných síl a zvládnuť aj zvýšenie minimálnej mzdy o 1100 Kč na 11.000 Kč.Budvar predal vlani 1,547 milióna hektolitrov (hl) zlatého moku. Medziročne sa jeho produkcia znížila o 4 %. Pivo sa vyviezlo do 76 krajín, čo bol nový rekord. Jeho export dosiahol 990.000 hl.(1 EUR = 25,900 CZK)