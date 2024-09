SILNÉ BÚRKY: Bratislava ruší podujatia, pobyt v lese je rizikový

Pre hlásené nepriaznivé počasie sa v Bratislave rušia alebo presúvajú viaceré avizované víkendové podujatia. Rušia sa napríklad Dni Vajnôr i Festival Vodníkov v Karlovej Vsi. Dopravný podnik Bratislava (DPB) zas presúva Deň otvorených dverí o týždeň. Organizátori o tom informujú na sociálnej sieti.



Dni Vajnôr sa mali pôvodne konať 14. a 15. septembra. "Avizované výdatné zrážky a najmä silný vietor by znamenali aj zvýšené nebezpečenstvo a ohrozenie zdravia pre návštevníkov. Preto sme po konzultácii so Slovenským hydrometeorologickým ústavom toto podujatie zrušili," ozrejmila mestská časť. Avšak Slávnostná svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie v nedeľu (15. 9.) sa uskutoční.



Plánované podujatie ruší aj Karlova Ves. "Organizovať nedeľné podujatie Festival vodníkov pre rodiny s deťmi v rozmočenom teréne Vodárenskej záhrady by nebolo bezpečné ani príjemné," konštatovala Karlová Ves. Podujatie preto plánuje pripraviť pravdepodobne na jarné obdobie.



Zároveň DPB presúva Deň otvorených dverí na 21. septembra. "Veľká časť programu sa odohráva pod šírym nebom. Keďže má byť v sobotu (14. 9.) mimoriadne chladno, daždivo a veterno, nebolo by príjemné a ani bezpečné pre vás, našich návštevníkov, ani pre kolegov, ktorí sa podieľajú na organizácii v týchto podmienkach celý deň tráviť vonku," dodal dopravca.



Otvorenou je zatiaľ otázka konania sa Račianskeho vinobrania. Starosta mestskej časti Rača Michal Drotován na sociálnej sieti informoval, že aktuálne riešia všetky alternatívy týkajúce sa podujatia. Definitívne rozhodnutie by podľa neho malo padnúť do štvrtkového poludnia (12. 9.). "Snažíme sa nájsť čo najlepšie riešenie pri zachovaní bezpečnosti pre všetkých," doplnil starosta.

Mestské lesy neodporúčajú pre očakávané počasie návštevu lesoparku





Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú v nasledujúce dni (12. až 15. 9.) návštevu lesoparku. Dôvodom sú avizované výdatné zrážky a silný vietor. Informujú o tom na sociálnej sieti.

"Od štvrtka poobedia do nedele sa očakávajú extrémne silné dažde a vietor, ktorý zasiahne Malé Karpaty. V takomto počasí budú padať aj zdravé stromy. Návšteve lesoparku sa určite vyhnite," odkazuje mestská organizácia.



V danom období budú zároveň zatvorené bufety, rušia sa tiež pobyty v altánkoch i domčekoch na strome. Fungovať nebude ani prenájom lodičiek a akcie v Ekocentre. Z bezpečnostných dôvodov boli zrušené cyklistické preteky.