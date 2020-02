Silné dažde uhasili dva „megapožiare“ neďaleko Sydney a spôsobili aj rozsiahle záplavy

Požiare horeli od novembra

Stovky milimetrov zrážok

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Silné dažde v austrálskom štáte Nový Južný Wales by mohli pomôcť uhasiť všetky tamojšie lesné požiare do konca týždňa. Od piatku v častiach štátu zaznamenali najväčšie lejaky za niekoľko rokov, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy. Veľká voda už uhasila 30 požiarov a zanechala len štyri, ktoré treba dostať pod kontrolu, uviedla hasičská služba v Novom Južnom Walese.V štáte horí ešte celkovo 24 požiarov. "Vzhľadom na predpoveď by sme mali byť schopní sa k nim dostať relatívne rýchlo a oheň uhasiť. Dúfame, že do konca týždňa nebudeme mať v Novom Južnom Walese žiaden neskrotený požiar," povedal pre britskú BBC hovorca hasičov James Morris.Dažde oficiálne uhasili dva "megapožiare" severne a južne od Sydney, uviedli tamojší predstavitelia. Oba požiare horeli od novembra a každý spálil zhruba 500-tisíc hektárov územia.Komisár hasičského zboru v Novom Južnom Walese Shane Fitzsimmons uviedol, že oheň horí ešte vo vnútrozemí v regiónoch Monaro a Snowy Valley. Na miestach požiarov zostalo podľa neho aktívnych len 100 hasičov, 800 požiarnikov totiž už presunuli k riešeniu situácie po búrkach.Úrady obnovili varovania pred daždivým počasím na pobreží Nového Južného Walesu a susedného štátu Queensland, ale uviedli, že najsilnejšie dažde už do utorka napršali.Od piatka v Sydney napadalo 391,6 milimetra zrážok, čo je podľa Meteorologického úradu ekvivalent štvormesačných zrážok.Búrlivé počasie vyvracalo v v Novom Južnom Walese stromy, zaplavovalo domy, narúšalo verejnú dopravu či spôsobilo výpadky elektriny u tisícok domácností. Štátne záchranné služby informovali, že v pondelok dostali zhruba 10-tisíc tiesňových volaní.