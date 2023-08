Silné výbuchy stíhačiek vydesili obyvateľov poľského Radomu, tresk bolo počuť na viac ako 70 kilometrov

23.8.2023 (SITA.sk) - Obyvateľov poľského mesta Radom vydesili zvuky dvoch silných výbuchov. Ako referuje web rozhlasovej stanice RMF FM, po upozornení mestských orgánov vysvitlo, že to bol výsledok prelomenia zvukovej bariéry dvomi stíhačkami.Ewa Złotnická z operačného veliteľstva poľských ozbrojených síl informovala, že to bol rutinný, plánovaný let. Vysvetlila však, že armáda denne robí veľa operácií tohto druhu a nevie o všetkom informovať. Hluk bolo počuť v okruhu viac ako 70 kilometrov na západ a východ od Radomu.