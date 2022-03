Silní regionálni politici sa nevedia zmestiť do škatuliek štandardných strán, vysvetľuje politológ

Nezmestia sa do "škatuliek"

27.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vznik strán na regionálnej či mestskej úrovni je znakom toho, že tam nepôsobia štandardné politické strany.Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti so vznikom politických subjektov, ktoré plánujú pôsobiť v Bratislave, Nitre či na východe Slovenska.Na jeseň na prelome októbra a novembra sa totiž budú konať spojené komunálne a župné voľby. Vlastné strany si zakladajú primátor Bratislavy Matúš Vallo alebo Nitry Marek Hattas „Silní regionálni politici, a máme ich dosť, sa nevedia zmestiť do škatuliek štandardných strán. Bol by som veľmi opatrný, čo máme v prípade našich strán. Majú formálne štruktúry okolo centra, ale regionálne štruktúry absentujú. Ak by celoslovenské strany fungovali v štandardnom režime, tak by nebolo niečo také, ako sú regionálne či mestské strany,“ povedal politológ.Úsilie o založenie regionálnych a mestských strán podľa Koziaka zároveň poukazuje na dopyt po tomto type politických subjektov.„Tí, ktorí sa takú stranu rozhodli založiť, usúdili, že bude po nej dopyt minimálne v župných voľbách,“ uviedol. Aj preto podľa neho vidno snahy zmeniť volebný systém.Nezáujem o zavedené strany sa prejavuje v župných a komunálnych voľbách tým, že v nich patria medzi najúspešnejších nezávislí kandidáti. Do zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa roku 2017 dostalo 161 nezávislých kandidátov na poslancov.Pre porovnanie druhý Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) samostatne mimo koalícii získal 58 kresiel. V komunálnych voľbách v roku 2018 ľudia zvolili 1 232 starostov ako nezávislých. V poradí druhý Smer-SD samostatne mimo koalícií získal kreslá 592 starostov.„Keď hovoríme o nezávislých kandidátoch, je to aj vizitka celoštátnych politických strán, že nedokážu osloviť schopných politikov na regionálnej úrovni tak, aby sa prihlásili k veľkým stranám a kandidovali za ne,“ zhodnotil Koziak zisky nezávislých.Politológ predpokladá, že nové strany budú vznikať aj pred parlamentnými voľbami, ktoré majú byť vo februári 2024.„To je tradičný folklór, že sa pred voľbami objavia nové strany, ale nemyslím si, že by niektorá z nich zamútila vody celoštátnej politiky,“ nazdáva sa.Politická scéna je podľa Koziaka fragmentovaná a každý výraznejší politik má vlastnú stranu. Pochybuje, že by sa objavil tak výrazný typ osobnosti, ktorá by naviazala na seba aspoň päť percent voličov, čo je hranica pre vstup strany do parlamentu.„Hovorí sa že voliči sú nespokojní s politickými stranami a s každým vznikom strany sa otupuje ich snaha po ďalšej strane, ktorá by dokázala naplniť očakávania,“ uzavrel politológ.