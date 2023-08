Silný štát znamená lacnejšie potraviny a energie, tvrdí Pellegrini a je aj za tvrdý postih niektorých politikov (video)

Kontrola strategických podnikov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tri požiadavky na novú vládu

3.8.2023 (SITA.sk) - Silný štát znamená lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, lepšie zdravotníctvo a aj tvrdý postih politikov za ich zlyhania. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že vybudovanie silného štátu, ktorý reálne pomôže ľuďom, je jedinou cestou na zlepšenie života ľudí po parlamentných voľbách. Strana Hlas-SD to uviedla v tlačovej správe a vyhlásila, že sú pripravení začať po voľbách s okamžitým budovaním silného štátu v kľúčových oblastiach.Ako informoval predseda strany, do ústavy chcú presadiť sociálne a pracovné práva.„Presadíme plán na vyrovnanie regionálnych rozdielov, aby nikto nebol potrestaný za to, v ktorej časti Slovenska žije a pracuje. Pre lacnejšie potraviny okamžite zavedieme jasné pravidlá pre obchodné reťazce a výrazne podporíme domácich výrobcov zdravých a tunajších potravín," uviedol Pellegrini s tým, že sú pripravení urobiť konkrétne kroky na získanie kontroly štátu nad strategickými podnikmi, aby mohol garantovať konečnú cenu energií pre spotrebiteľov.„V zdravotníctve budeme investovať do nových špičkových nemocníc, v ktorých nájdu tú najlepšiu opateru všetci, nielen bohatí,“ doplnil Pellegrini.Ako strana pripomenula, v apríli odštartovala Národnú petíciu za zmenu, v ktorej viac ako 200-tisíc ľudí vyslovilo súhlas s tromi požiadavkami na novú vládu a to, aby pre zastavenie zvyšovania cien energií a potravín vrátila kontrolu štátu nad strategickými energetickými spoločnosťami a nad trhom potravín a aby dôchodcom garantovala 13. dôchodok a ľuďom v núdzi mimoriadnu finančnú pomoc.Treťou požiadavkou je, aby vláda znížila platy politikov, ak sa im nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne Slovákov. „Sme presvedčení, že máme od ľudí mandát,“ uzavrel Pellegrini.