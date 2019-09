Silný tajfún Faxai zasiahol priamo oblasť Tokia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 9. septembra (TASR) - Jeden z najsilnejších tajfúnov, aký zasiahol Tokio za uplynulé roky, prešiel v pondelok nad pevninu východne od japonskej metropoly. Priniesol so sebou rekordne silný vietor a bičujúci dážď, v dôsledku ktorého hrozia záplavy. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.Príchod tajfúnu Faxai viedol v oblasti k zrušeniu vyše 100 letov a zastaveniu prevádzky hlavných železničných tratí. Ochromená doprava spôsobila problémy pri raňajšom dochádzaní do práce mnohým obyvateľom širšej oblasti Tokia, v ktorej žije okolo 36 miliónov ľudí. Úrady pritom varovali, že je nebezpečné vychádzať von.Správy o úmrtiach sa zatiaľ neobjavili. Hlásených bolo do skorých ranných hodín len niekoľko zranených. Približne 390.000 domácností v regióne sa však ocitlo bez elektriny.Stred tajfúnu Faxai prešiel nad pobrežie v meste Čiba východne od Tokia krátko pred úsvitom po tom, ako sa prehnal Tokijským zálivom. Sprevádzal ho vietor s nárazmi do 216 kilometrov za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť, akú tam kedy zaznamenali, uviedli japonské médiá.Faxai sa pohybuje rýchlo severným smerom a do poludnia by mal prejsť znova nad Tichý oceán, aj keď silný vietor v oblasti istý čas pretrvá.Japonsko zasiahne každoročne štyri až päť tajfúnov, len zriedkavo však v oblasti blízko Tokia.Silný tajfún Krosa priniesol v polovici augusta do západného Japonska silný vietor a prívalové dažde, ktoré si vyžiadali najmenej jeden život. Koncom augusta zanechali silné dažde troch mŕtvych pri rozsiahlych záplavách tiež na západe krajiny.