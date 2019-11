Silný vietor na horách by mal ustať v pondelok ráno

Ilustračné foto Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Silný vietor na horách, ktorý v posledných dňoch trápil väčšiu časť Slovenska, by mal ustať v pondelok (4. 11.) v skorých ranných hodinách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj do 6.00 h.konštatujú meteorológovia.Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.