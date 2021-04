Silný vietor si vyžiadal desiatky zásahov hasičov, najviac ich potrápili popadané stromy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hasiči v súvislosti so silným vetrom vykonali do utorkového rána celkovo 26 zásahov. Najviac výjazdov uskutočnili v Bratislavskom kraji, kde boli privolaní k 20 udalostiam. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, elektrických vedení a zo zaparkovaných vozidiel.V niekoľkých prípadoch zasahovali pri strhnutých strechách z budov. V tlačovej správe o tom informovala Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru Hasiči odporúčajú v prípade silného vetra neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi, billboardmi alebo inými rizikovými miestami. Pred príchodom vetra doma pozatvárať a zaistiť okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevniť predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť okolie.Ďalej radia vytvoriť zvieratám žijúcim na dvore dočasné útočisko, pretože predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra im môžu ublížiť. Ľudia by sa počas silného vetra mali zdržiavať v bezpečných objektoch a obmedziť prechádzky v lese a šoférovanie.