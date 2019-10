Silný vietor zasiahol aj Poľsko, zahynul jeden človek

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 30. septembra (TASR) - Víchrica, ktorá v pondelok zasiahla viaceré časti strednej Európy, si na juhu Poľska vyžiadala život jedného človeka a dvoch zranených, keď na ich autá spadol strom. Z iných miest v krajine hlásili ďalších päť zranených osôb, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnych hasičov.Hasiči odstraňovali popadané stromy z ciest na celom území Poľska. Bez dodávok elektriny v dôsledku poškodenia elektrického vedenia zostali státisíce ľudí.Vo východnom Nemecku si víchrica neďaleko mesta Lutherstadt Wittenberg vyžiadala život 41-ročného vodiča, keď na jeho auto spadol strom.Na severovýchode krajiny v pondelok ráno dočasne nepremávali diaľkové vlakové spoje z Berlína do Hamburgu, Hannoveru a do Stralsundu. V južnom Nemecku pre padnutý strom zrušili spoj Norimberg-Augsburg. Neďaleko mesta Wolfsburg, medzi Hannoverom a Berlínom, vysokorýchlostný vlak narazil do stromu, ktorý spadol na koľaje. Rušňovodič utrpel ľahšie zranenia.V Česku bolo bez elektriny takmer 30.000 domácností. Vietor, ktorý vyvracal stromy, v krajine komplikoval aj železničnú i cestnú dopravu.Stromy popadali aj na elektrické vedenie neďaleko Lipska, v dôsledku čoho zostalo v regióne bez elektriny celé hodiny viac ako 5000 ľudí. Berlínske zoologické záhrady zostali v pondelok zatvorené.Hasiči neďaleko mesta Dortmund v západnom Nemecku zachraňovali zo zaplaveného poľa ovce pomocou člna a prenosných chodníkov. Podľa agentúry DPA niektoré zvieratá pri záplavách uhynuli, zachrániť sa ich podarilo 200.