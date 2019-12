Silvester v Rožňave: Popri ohňostroji nechýbal ani hudobný program

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 1. januára (TASR) – Viac ako tisíc ľudí privítalo príchod nového roka na Námestí baníkov v Rožňave. Súčasťou programu bol okrem hudobnej produkcie aj polnočný ohňostroj, ktorý miestna samospráva zorganizovala ako jediné okresné mesto na Gemeri.uviedol vo svojom novoročnom príhovore primátor mesta Michal Domik.Ako ďalej povedal pre TASR, je hrdý, že sa mu počas prvého roka pôsobenia vo funkcii podarilo realizovať viaceré systémové opatrenia.konkretizoval primátor.Dodal, že aj tento krok prispel k úspore veľkého objemu mestských financií, ktoré mohli následne investovať napríklad do obnovy komunikácií. Podotkol tiež, že výška úverového zaťaženia mesta sa od jeho nástupu do funkcie nezvýšila.Medzi najväčšími investíciami aktuálneho roka bude podľa neho rekonštrukcia kúpaliska, revitalizácia Póschovej záhrady či obnova východnej časti Námestia baníkov. Mesto je podľa Domika tiež pripravené investovať do výstavby nových bytov.zakončil primátor.