Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 31.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvester
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. decembra 2025

Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku


Tagy: Nový rok Silvester

Trnava organizuje v posledný deň roku 2025 v centre mesta len silvestrovský program pre deti. Žiadny ďalší program pred polnocou organizovaný nebude, rovnako ani novoročný ohňostroj ...



Zdieľať
silvester v trnave 676x416 30.12.2025 (SITA.sk) - Trnava organizuje v posledný deň roku 2025 v centre mesta len silvestrovský program pre deti. Žiadny ďalší program pred polnocou organizovaný nebude, rovnako ani novoročný ohňostroj platený z rozpočtu mesta. Nový rok môžu Trnavčania privítať 1. januára o 15:00 v Kostole sv. Jakuba na novoročnom koncerte Trnavského komorného orchestra pod vedením Alžbety Ševečkovej. V programe zaznejú diela Antonia Vivaldiho, Maxa Brucha a Edvarda Griega.


Silvestrovský program pre deti na Trojičnom námestí v Trnave organizuje od 18:00 Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave. Bude tu detská diskotéka so známymi hitmi a viaceré prekvapenia. Trnava už roky neorganizuje ani polnočný ohňostroj, ani program na prelome rokov. Napriek tomu nebýva v posledný deň o polnoci v krajskom meste ticho, svetelné a zvukové efekty ani v tomto roku určite chýbať nebudú. Špeciálny dôvod na oslavu bude mať na Silvestra 28 Trnavčanov, ktorí majú v rodných listoch zapísané meno Silvester.

Posledný deň roku je možné vyjsť si spoločne do prírody. Už tradičným je vždy 31. decembra dopoludnia silvestrovský výstup zo Smoleníc na Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát, v susednom Lošonci organizujú v tento deň výstup na Čiernu skalu, v obci Šterusy v okrese Piešťany pochod na Veľkú pec a tradíciu má aj silvestrovský výstup z Piešťan na Marhát v Považskom Inovci. Zo Suchej nad Parnou v okrese Trnava sa o 9:00 pôjde spoločne na Slepý vrch v katastri Dolných Orešian, ide o nenáročnú turistiku vhodnú aj pre deti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nový rok Silvester
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mesto Košice privíta rok 2026 na Hlavnej ulici, silvestrovská šou sa začne o deviatej večer
<< predchádzajúci článok
SND vysvetľuje odchody Pauhofovej či Poláčika, personálne zmeny majú súvisieť s konsolidáciou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 