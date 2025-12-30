|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 31.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvester
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. decembra 2025
Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku
Trnava organizuje v posledný deň roku 2025 v centre mesta len silvestrovský program pre deti. Žiadny ďalší program pred polnocou organizovaný nebude, rovnako ani novoročný ohňostroj ...
Zdieľať
30.12.2025 (SITA.sk) - Trnava organizuje v posledný deň roku 2025 v centre mesta len silvestrovský program pre deti. Žiadny ďalší program pred polnocou organizovaný nebude, rovnako ani novoročný ohňostroj platený z rozpočtu mesta. Nový rok môžu Trnavčania privítať 1. januára o 15:00 v Kostole sv. Jakuba na novoročnom koncerte Trnavského komorného orchestra pod vedením Alžbety Ševečkovej. V programe zaznejú diela Antonia Vivaldiho, Maxa Brucha a Edvarda Griega.
Silvestrovský program pre deti na Trojičnom námestí v Trnave organizuje od 18:00 Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave. Bude tu detská diskotéka so známymi hitmi a viaceré prekvapenia. Trnava už roky neorganizuje ani polnočný ohňostroj, ani program na prelome rokov. Napriek tomu nebýva v posledný deň o polnoci v krajskom meste ticho, svetelné a zvukové efekty ani v tomto roku určite chýbať nebudú. Špeciálny dôvod na oslavu bude mať na Silvestra 28 Trnavčanov, ktorí majú v rodných listoch zapísané meno Silvester.
Posledný deň roku je možné vyjsť si spoločne do prírody. Už tradičným je vždy 31. decembra dopoludnia silvestrovský výstup zo Smoleníc na Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát, v susednom Lošonci organizujú v tento deň výstup na Čiernu skalu, v obci Šterusy v okrese Piešťany pochod na Veľkú pec a tradíciu má aj silvestrovský výstup z Piešťan na Marhát v Považskom Inovci. Zo Suchej nad Parnou v okrese Trnava sa o 9:00 pôjde spoločne na Slepý vrch v katastri Dolných Orešian, ide o nenáročnú turistiku vhodnú aj pre deti.
Zdroj: SITA.sk - Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku © SITA Všetky práva vyhradené.
Silvestrovský program pre deti na Trojičnom námestí v Trnave organizuje od 18:00 Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave. Bude tu detská diskotéka so známymi hitmi a viaceré prekvapenia. Trnava už roky neorganizuje ani polnočný ohňostroj, ani program na prelome rokov. Napriek tomu nebýva v posledný deň o polnoci v krajskom meste ticho, svetelné a zvukové efekty ani v tomto roku určite chýbať nebudú. Špeciálny dôvod na oslavu bude mať na Silvestra 28 Trnavčanov, ktorí majú v rodných listoch zapísané meno Silvester.
Posledný deň roku je možné vyjsť si spoločne do prírody. Už tradičným je vždy 31. decembra dopoludnia silvestrovský výstup zo Smoleníc na Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát, v susednom Lošonci organizujú v tento deň výstup na Čiernu skalu, v obci Šterusy v okrese Piešťany pochod na Veľkú pec a tradíciu má aj silvestrovský výstup z Piešťan na Marhát v Považskom Inovci. Zo Suchej nad Parnou v okrese Trnava sa o 9:00 pôjde spoločne na Slepý vrch v katastri Dolných Orešian, ide o nenáročnú turistiku vhodnú aj pre deti.
Zdroj: SITA.sk - Silvester v Trnave bude už tradične bez mestského ohňostroja, deti budú mať na Trojičnom námestí diskotéku © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Mesto Košice privíta rok 2026 na Hlavnej ulici, silvestrovská šou sa začne o deviatej večer
Mesto Košice privíta rok 2026 na Hlavnej ulici, silvestrovská šou sa začne o deviatej večer
<< predchádzajúci článok
SND vysvetľuje odchody Pauhofovej či Poláčika, personálne zmeny majú súvisieť s konsolidáciou
SND vysvetľuje odchody Pauhofovej či Poláčika, personálne zmeny majú súvisieť s konsolidáciou