Silvestrovský ohňostroj v Bratislave nebude. Hlavné mesto vysvetlilo, prečo sa ho rozhodlo zrušiť

30.12.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavský magistrát sa pre tento rok rozhodol zrušiť tradičný silvestrovský polnočný ohňostroj. Informovala o tom hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. „Stretnutie väčšieho množstva ľudí pri jeho sledovaní by bolo zdraviu nebezpečné a pre ľudí, ktorí v dôsledku krízy strádajú, by bol silvestrovský ohňostroj navyše aj zlým signálom mrhania peňazí,” vysvetlila Rajčanová.Vedenie mesta zároveň odporúča Bratislavčanom privítať nový rok len so svojimi najbližšími ako prejav vlastnej zodpovednosti.„Je to tiež prejav ohľaduplnosti a solidarity voči našim zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých. Kapacita nemocníc a ani energia zdravotníkov nie je neobmedzená a budeme ju ešte veľmi potrebovať,” doplnila hovorkyňa magistrátu.Tá zároveň pripomenula dodržiavanie zákazu používania zábavnej pyrotechniky.„Počas silvestrovskej noci budú v centre mesta posilnené hliadky mestskej aj štátnej polície a k prejavom nezodpovedného správania nebudú zhovievavé. Za neprekrytie horných dýchacích ciest môžu mestskí policajti uložiť sankcie. Vzhľadom na to, že núdzový stav bol predĺžený, naďalej trvá zákaz vychádzania a mestskí policajti budú kontrolovať aj prípadné zhromažďovanie sa väčších skupín ľudí,” dodala Rajčanová s tým, že kontrolovať sa budú priebežne aj verejne prístupné miesta, na ktorých je v hlavnom meste zakázané požívanie alkoholických nápojov.