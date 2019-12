Silvestrovský program na Zeplíne láka na veľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Humenné 29. decembra (TASR) – Ponuka podujatí, ktorými sa na hornom a dolnom Zemplíne bude dať rozlúčiť s rokom 2019, zahŕňa okrem tradičných silvestrovských osláv na námestiach miest a obcí aj turistiku, kultúru, šport, súťaž či ples. Jedinou samosprávou, ktorá sa rozhodla zrušiť novoročný ohňostroj v prospech podpory obyvateľov Prešova postihnutých výbuchom plynu, je mesto Medzilaborce. Ako to pre TASR potvrdil primátor mesta Vladislav Višňovský, suma, ktorú na tento účel samospráva vyčlenila, predstavuje 1200 eur.Na hornom Zemplíne si priaznivci pobytu na čerstvom vzduchu môžu v utorok 31. decembra vybrať z ponuky troch organizovaných turistických podujatí. Klub slovenských turistov Opál z Vranova nad Topľou organizuje o 10.30 h výstup na najvyšší vrchol Merníckej pahorkatiny, vrch Bučky nad obcou Michalok. Uvidieť Vysoké Tatry v prípade priaznivého počasia budú mať možnosť absolventi Silvestrovského výstupu na Sninský kameň. Ako avizuje Hámorský náučný chodník, jeho infocentrum bude verejnosti prístupné od 9.00 h do 16.00 h s tým, že od 13.00 h bude zostupujúcim turistom ponúkať teplý čaj a varené víno. Stredovekou atmosférou počas posedenia pri varenom víne v hradnej pivnici láka turistov hrad Brekov. Začiatok nenáročného výstupu ohlásil už tradične napoludnie.Pre milovníkov rýchlejšieho pohybu pripravili mesto Humenné a Klub psích záprahov Humenné 39. ročník Silvestrovského behu. Registrácia účastníkov sa uskutoční od 8.30 h do 10.30 h pred budovou galérie pri amfiteátri. Bežci mládežníckych kategórií štartujú o 10.30 h, štart kategórie dospelých je naplánovaný na 11.30 h.Obe športové podujatia, ktoré ponúka dolný Zemplín, sa uskutočnia v Sobranciach v telocvični Základnej školy Komenského. Začiatok nohejbalového turnaja Memoriál Ernesta Vokála avizuje mesto na 8.00 h, stolnotenisový turnaj Memoriál Juraja Macika sa tam začne o hodinu neskôr.Súťažiť, avšak nešportovo, sa bude i v Michalovciach. Námestie pred budovou mestského úradu sa aj tento rok o 12.00 h premení na dejisko silvestrovskej súťaže vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína. Metropola dolného Zemplína ponúka silvestrovské vyžitie i pre milovníkov kultúry. Zemplínske múzeum ich o 15.00 h pozýva na vernisáž výstavy Od Ondavy k Uhu – Zemplínska krajina očami umelcov. Súčasťou oficiálneho silvestrovského programu na michalovskom námestí, ktorý sa začne o 22.30 h, je zapálenie vatry a pyromuzikálový ohňostroj.Na strávenie silvestrovských osláv v centre horného Zemplína láka humenská samospráva ohňostrojom a koncertom skupiny Hex. Exteriérový program je pripravený i pre Vranovčanov, na ktorých čaká pred domom kultúry ohňostroj, diskotéka i občerstvenie. V Snine sa na otvorenom priestranstve uskutoční iba Detský Silvester na námestí, ktorý je naplánovaný na 17.00 h. Privítať nový rok sa však sninská samospráva rozhodla v interiéri, v spoločenskej sále kultúrneho domu počas Silvestrovského plesu á la Veľký Gatsby.