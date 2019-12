Sima Martausová sa teší na vianočné pečenie a koncert v Tatrách

Sima Martausová sa teší na vianočné pečenie, ale hlavne na koncert v Tatrách Foto: Randal Agency Foto: Randal Agency

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) - Okrem toho, že je veriaca a význam Vianoc vníma z duchovného hľadiska, užíva si aj bežné radosti, ktoré sú so sviatkami pokoja spojené. Dokonca aj vo svojom repertoári má viacero vianočných piesní. Okrem Vianoc a hudby tiež miluje Vysoké Tatry a aj preto sa rozhodla tieto tri veci spojiť na svojom povianočnom koncerte v slovenských veľhorách.Vianoce majú pre Simu Martausovú špeciálny význam a užíva si ich vždy plnými dúškami.prezradila speváčka. Za svojich blízkych považuje aj svojich fanúšikov a koncert Vianoce v Tatrách, ktorý absolvuje už 29. 12. 2019 v Tatranskej Lomnici , venuje aj im.Rodáčka z Považskej Bystrice, ktorá už viac ako 7 rokov profesionálne teší fanúšikov svojou hudbou, vydala v roku 2019 už svoj piaty album s názvom Len tak sa stíšim, na ktorom sa nachádza napríklad aj hit Nenahraditeľná v akustickej verzii či duet s Adamom Ďuricom Holubička. Počas tatranského vianočného koncertu zaznejú pesničky nielen z tohto albumu, ale aj z tých predchádzajúcich. Sviatočnú atmosféru umocnia skladby, ktoré oslavujú azda najkrajší čas roka,“ tvrdí Sima . Či mladá speváčka zaspieva aj ďalšie známe vianočné piesne či koledy z pera iných umelcov zostáva zatiaľ pod rúškom tajomstva. Okrem vianočne ladených pesničiek však plánuje zahrať aj úplné novinky z albumu, ktorý práve pripravuje.Speváčka vyhlasuje“ Nie je však obyčajným milovníkom veľhôr. V minulosti už zdolala Lomnický či Gerlachovský štít, no najväčšie sústo, ktoré zvládla, bol Mont Blanc v Savojských Alpách, ktorý považuje za jeden z najväčších adrenalínových zážitkov vo svojom živote, kde si siahla na dno svojich síl, no úspešne prekonala sama seba. Aj preto majú veľhory jej obrovský rešpekt a obdiv. Zároveň je rada, že jedny má tak blízko a rada sa do nich vracia.Tatranský koncert bude mať, prirodzene, nádych vianočnej atmosféry. Koncert, na ktorom vystúpi so svojou kapelou a vokalistkou bude preto jednoduchý, komorný a intímny. „posiela speváčka odkaz všetkým ľuďom dobrej vôle.