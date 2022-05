Šimečka a Hojsík vyzvali k zmene metodiky určovania ceny omamnej látky, líšia sa v každom kraji

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu Martin Hojsík Michal Šimečka (obaja PS/RE) vyzvali ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO) a prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana , aby intervenovali a zmenili metodiky určovania ceny omamnej látky, ktorá má priamy vplyv na výšku udeľovaných trestov. Uviedli to vo svojom liste, ktorý poskytol Ľuboš Konečný Hojsík považuje za neakceptovateľné, aby v členskej krajine Európskej únie končili ľudia na dlhé roky vo väzení a prišli o celý majetok, pretože vyrábali liečivé maste či oleje z marihuany. Poukázal pritom na to, že daná činnosť je bežná vo väčšine európskych krajín vrátane Českej republiky a Rakúska. Podľa europoslanca sa metodiky môžu upraviť aj bez zmeny zákonov.Europoslanci upozornili, že súdmi a kriminalistickými ústavmi používané údaje o cenách omamnej látky sú dnes často nesprávne, líšia sa kraj od kraja a kvartál od kvartálu. „Kým jeden gram marihuany v Bratislave môže byť dnes ohodnotený na štyri eurá, v Košiciach to môže byť desať eur. O polrok neskôr situácia môže vyzerať opäť inak,“ konštatovali.Výsledkom je, že za dva prakticky rovnaké skutky dostávajú ľudia v rôznych krajoch a v rôznom čase tresty odňatia slobody, ktoré sa líšia často až o desať rokov. Ako problematickú vnímajú aj metodiku, ktorou sa stanovuje koncentrácia účinnej látky.