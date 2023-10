Šimečka je ochotný vzdať sa postu premiéra, na ťahu je Pellegrini, tvrdí KDH a je otvorené ďalej rokovať

6.10.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka je ochotný vzdať sa postu premiéra novej vlády. Tvrdí to KDH „Veci sa pohli dopredu a po tom, ako je Michal Šimečka pripravený upustiť od postu premiéra, je na ťahu Peter Pellegrini. My sme otvorení ďalej rokovať o čo najlepšej alternatíve pre Slovensko, naše programové priority a červené čiary pritom naďalej platia,“ uviedli kresťanskí demokrati po rokovaní svojho predsedníctva.Po rokovaní predsedníctva naďalej platí, že KDH do vlády so stranou Smer nevstúpi. „KDH zároveň odmieta hrať hru Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí sú podľa medializovaných informácií už dohodnutí na zostavení budúcej vlády,“ dodala strana.Prioritou KDH zostáva aj naďalej zásadné zlepšenie situácie v zdravotníctve, školstve, pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi, zachovanie špeciálnej prokuratúry a nezasahovanie do vyšetrovaní.„Pričom sme proti zavedeniu registrovaných partnerstiev a ich postaveniu na úroveň manželstva muža a ženy,“ konštatovali kresťanskí demokrati.