Šimečka kritizuje „hulvátstvo“ národniarov. SNS potrebuje schváliť oslabenie Audiovizuálneho fondu ešte pred prázdninami

28.6.2024 (SITA.sk) - Najmenšia koaličná strana - Slovenská národná strana (SNS) , potrebuje rýchlo ešte pred prázdninami presadiť oslabenie verejnoprávneho charakteru Audiovizuálneho fondu . Tvrdí to predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) „Predtým zlikvidovali nezávislosť Fondu na podporu umenia a teraz chcú cez krkolomný neštandardný proces pozmeňovacích návrhov oslabiť Audiovizuálny fond a získať nad ním kontrolu. Je to ďalší príklad toho, ako najmenšia koaličná strana, ktorá utrpela navyše debakel v európskych voľbách a dlhodobo nemá ani päť percent podpory, cvičí s celou vládnou koalíciou,“ zdôraznil Šimečka.Parlament bol podľa neho v piatok svedkom totálnej neúcty a hanby. Národná rada mala prejednávať dôležité správy o stave ľudských práv na Slovensku. Správu od verejného ochrancu práv, od komisára pre deti, od komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, od úradu na ochranu oznamovateľov však koalícia „úplne hulvátskym spôsobom“ zrušila.„Prečo? Aby mohli nasilu a narýchlo likvidovať Audiovizuálny fond, ako si zmyslela SNS. Je to totálna neúcta voči ľudským právam aj voči dôležitým inštitúciám a ich predstaviteľom, ktorí dnes zbytočne prišli do Národnej rady,“ hovorí Šimečka. Aj zvyšní koaliční poslanci si podľa neho uvedomujú, že je to potretie všetkých zásad, ako sa má prijímať legislatíva, napriek tomu chcú legislatívu týkajúcu sa Audiovizuálneho fondu schváliť ešte dnes popoludní.„Je to preto, že sa im nechce ísť do práce budúci týždeň. My ako opozícia sme navrhovali, že sme pripravení pokračovať v debate o Audiovizuálnom fonde na budúci týždeň,“ povedal Šimečka a dodal, že to, čo sa dnes v Národnej rade SR odohráva, pokladá za absolútne dno slovenského parlamentarizmu.„Cez poslanecký návrh, ktorý v prvom čítaní hovoril o niečom úplne inom, sa zrazu pár hodín pred hlasovaním prihlásil poslanec Farkašovský so zásadnou zmenou cez pozmeňujúci návrh, ktorý navyše ešte aj zle prečíta, a tým pádom musia znova otvoriť druhé čítanie. A nám budú vyčítať, že my tu niečo obštruujeme?“ poukazuje Šimečka.Pri príležitosti piatkového rozdávania vysvedčení by koalícii za jej doterajšiu prácu udelil známku 5, teda nedostatočný. Podľa neho neurobila pre ľudí na Slovensku nič, pretože sa zaoberá len sama sebou a zabezpečením beztrestnosti a výhod pre svojich ľudí.