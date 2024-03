Šimečka: Ľudia vedia, čo môžu od Korčoka čakať, ale o Pellegrinim sa to povedať nedá

aktualizované 24. marca 1:20



Dva náročné týždne

Podpora opozičných strán

24.3.2024 (SITA.sk) -Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka zablahoželal Ivanovi Korčokovi k víťazstvu v prvom kole prezidentských volieb.Podľa šéfa progresívcov sa ukázalo, že ľudia chcú prezidenta, ktorý bude slúžiť ľuďom. Vyjadril sa tiež, že sa ukázalo, že mnoho ľudí nechce za prezidenta niekoho „kto bude slepo poslúchať Roberta Fica".„Sú pred nami dva dôležité náročné týždne pred druhým kolom volieb. Máme nádej. Poďme na to, pozvime k týmto voľbám čo najviac ľudí a zvoľme si Ivana Korčoka za prezidenta Slovenskej republiky," vyzval predseda PS.Ľudia podľa Šimečku vedia, čo môžu od občianskeho kandidáta za prezidenta Korčoka čakať, čo sa nedá povedať o jeho náprotivku, predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinim Hlas-SD ).Predseda PS prišiel podporiť Korčoka na jeho volebnú noc. Pre novinárov sa vyjadril, že je dôležité, aby vládna koalícia nedisponovala všetkými tromi ústavnými činiteľmi.Dodal, že Korčok má v prezidentských voľbách podporu aj od parlamentných opozičných strán, na rozdiel od predsedu parlamentu. Podľa šéfa progresívcov je Korčok v porovnaní s Pellegrinim nezávislý, má jasné hodnoty a dlhoročné skúsenosti s medzinárodnou politikou.„Pre slovenskú demokraciu je dobré, aby nemali všetko. To znamená, kontrolu nad parlamentom, vládou, nezávislými inštitúciami, ktoré chcú ovládnuť a prezidentským palácom. To je jeden z dôvodov, pre ktorý podporujem Ivana Korčoka. Podporujem ho aj pre to, čo ponúka ako prezidentský kandidát a budúci prezident," povedal pre médiá.