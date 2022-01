Šimečka má jasné priority, ako nový podpredseda europarlamentu chce chrániť právny štát a ľudské práva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - V najbližších mesiacoch a rokoch bude veľa dôležitej agendy, ktorou sa Európska únia (EÚ) bude zaoberať a bude dôležitá aj pre Slovensko.Nový podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (PS/RE) si však za prioritu dáva ochranu právneho štátu, demokracie a ľudských práv. Povedal to v piatok v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres.Ďalšími prioritami sú čerpanie eurofondov, plán obnovy a odolnosti či klimatické dohody. Všetky tieto veci, v ktorých má Slovensko svoj záujem, bude prejednávať aj EP.„Môj neformálny vplyv sa dá uplatniť tak, že sa za niečo prihovorím či zasadím a v rozhovore s kolegami budem možno vedieť vybaviť nejakú lepšiu dohodu pre Slovensko,“ povedal Šimečka. Dodal, že to vyplýva aj z povahy jeho novej funkcie a aj neformálneho vplyvu, ktorý sa s ňou spája.Šimečka bol v utorok 18. januára zvolený vôbec ako prvý Slovák do funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu.