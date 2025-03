Šimečka obvinil Erika Kaliňáka z vlastizrady. Chce Rusov na slovenskej hranici, tvrdí – VIDEO

6.3.2025 (SITA.sk) - Europoslanec Erik Kaliňák Smer-SD ) priznal, že chce Rusov v Kyjeve. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka , ktorý tak reagoval na vystúpenie šéfa poradcov premiéra v relácii portálu interez.sk 1 na 1.„Kaliňák priznal, že by chcel Rusov v Kyjeve, aj priamo na slovenských hraniciach v Užhorode. Vraj by sme konečne mali spoľahlivého suseda. Hovoríme to dlho a jasne. Žiadna politika na štyri svetové strany, ale ruská gubernia, to je vízia tejto vládnej garnitúry pre Slovensko,“ vyhlásil Šimečka a pripomenul, že tak, ako pripustil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vystúpenie z EÚ, aj toto je moment, keď strana Smer-SD prezrádza svoje skutočné úmysly so Slovenskom.„Fico nás ťahá preč z Európy, páli mosty s našimi spojencami, dáva nás do rúk Putinovi s Trumpom. Je to vlastizrada. Nemá na to legitimitu, táto vláda musí čo najskôr skončiť a jediné riešenie sú predčasné voľby,“ uzavrel predseda PS.Europoslanec Kaliňák sa v relácii 1 na 1 z produkcie portálu interez.sk vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mala by SR spoľahlivého suseda. Podľa jeho slov by bolo Rusko dôveryhodnejšie ako Ukrajina. Ako ďalej Erik Kaliňák uviedol, Ukrajinu sme museli už x-krát zachrániť po tom, čo si vytvorili ekonomický konflikt s Ruskom. Podľa jeho slov nám však Ukrajina nebola ochotná pomôcť, a preto pokladá Rusko za dôveryhodnejšieho partnera pre SR. Súčasne v relácii vyhlásil, že sa „musíme pripraviť na prípadné rozpustenie NATO “.