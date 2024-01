Šimečka radí Dankovi, aby brzdil. Odporúčanie má aj pre Fica a Pellegriniho

Vláda Progresívneho Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šimečkove odkazy pre koalíciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najväčšie problémy Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.1.2024 (SITA.sk) - Koaličné strany Smer-SD SNS v stredu zhodne reagovali na predstavenie lídra kandidátky Progresívneho Slovenska Ľudovíta Ódora . Všetky tri strany tvrdia, že postavenie bývalého premiéra úradníckej vlády do čela kandidátky potvrdzuje, že jeho kabinet bol vládou Progresívneho Slovenska.„Keď sme hovorili o tom, že Čaputovej vláda „odborníkov“ je vládou Progresívneho Slovenska, vraj to bola lož! Čo hovoria dnes, keď sa Ódor postavil na čelo kandidátky progresívcov do európskych volieb?!“ uviedol Smer-SD.Hlas-SD na Facebooku napísal, že Ódor na čele kandidátky progresívcov je dôkazom toho, že Čaputovej úradnícka vláda bola vláda Progresívneho Slovenska. Národniari sa vyjadrili v rovnakom duchu: „Len sa potvrdilo, že nikdy nebol nezávislým premiérom, ale celý čas bol premiérom za Progresívne Slovensko.“Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka má pre každého z lídrov koaličných strán jedno odporúčanie. „Pán Pellegrini , sústreďte sa radšej na to, aby po vás v politike zostalo aj niečo pozitívne a vlastné. Lebo za posledných 20 rokov vo všetkom podstatnom iba asistujete Robertovi Ficovi , držíte mu stranu a necháte sa ním poťahovať hore-dole, ako si zmyslí,“ adresoval predsedovi Hlasu-SD.Premiérovi Ficovi (Smer-SD) zas odporučil, aby sa radšej staral o skutočné problémy Slovenska, nielen o svojich ľudí, beztrestnosť a pomstu. Pripomenul mu, že ako štvornásobný premiér má najväčšiu zodpovednosť za ťažké podmienky nášho zdravotníctva, školstva, spravodlivosti či ľudských práv.Šéfovi SNS Andrejovi Dankovi dal radu, aby brzdil. „V politike aj za volantom. Pretože za sebou zanechávate iba chaos, spúšť, pokrivené reči aj stĺpy,“ uviedol Šimečka.Ódor kandiduje ako odborník a až po eurovoľbách sa rozhodne, či vstúpi aj do hnutia PS. Ako povedal, pôvodne neplánoval kandidovať, no ťažko sa mu pozerá na to, ako súčasná vláda unáša Slovensko.„Keď som skončil ako premiér vlády odborníkov, nezdalo sa mi, že najväčším problémom Slovenska je, že tresty pre mafiánov a korupciu sú príliš vysoké. Naivne som si myslel, že absolútnou prioritou by mali byť budúca generácia, zdravotníctvo, verejné financie alebo sociálne slabšie skupiny,” uviedol Ódor.Nepáči sa mu tiež spôsob vládnutia Ficovej vlády a hovorí, že čím je niekto väčší lotor alebo diletant, tým má väčšiu šancu dostať riadiacu funkciu v štáte.