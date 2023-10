Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu, bol historicky prvým Slovákom na tejto pozícii

Obrana európskej budúcnosti

Skvelá škola vrcholovej politiky





Nového podpredsedu EP si europoslanci budú voliť v stredu 18. októbra. Zároveň si zvolia aj nového kvestora po odchode Cristopha Hansena z Luxemburska, ktorý rovnako ako Šimečka opúšťa svoje miesto po parlamentných voľbách vo svojej krajine. Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí budú zvolení budúci týždeň, sa stanú desiatym podpredsedom parlamentu a druhým kvestorom. Predsedníčka parlamentu deleguje konkrétne povinnosti na 14 podpredsedov, ktorí ju môžu v prípade potreby nahradiť, vrátane vedenia plenárnych zasadnutí. Kvestori sú primárne zodpovední za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú europoslancov. Zloženie predsedníctva má odrážať početnú silu politických skupín v Európskom parlamente.





13.10.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka oznámil vo štvrtok predsedníčke Európskeho parlamentu (EP) Roberte Metsole svoju rezignáciu na post podpredsedu Európskeho parlamentu (EP) platnú od 17. októbra.Ako oznámil na sociálnej sieti, naplno sa vracia do slovenskej politiky. Ako líder opozície bude dôsledne kontrolovať kroky vlády Smeru-SD, „Voči ich štýlu vládnutia musíme budovať oveľa lepšiu, kvalitnejšiu alternatívu. Využijem pritom všetky zručnosti a kontakty z európskej politiky tak, aby sme pre Slovensko ubránili európsku budúcnosť,“ uviedol.Šimečka zdôraznil, že je vďačný a hrdý na to, že mohol ako historicky prvý Slovák reprezentovať našu vlasť na pozícii podpredsedu Európskeho parlamentu. „Moment, keď slovenčina po prvýkrát zaznela od predsedníckeho stola pri rokovaní EP, si už budem pamätať navždy,“ skonštatoval.Takmer dva roky na tejto pozícii boli podľa neho skvelou školou vrcholovej politiky. „Vyjednávania s kľúčovými ministrami členských krajín a s komisárkami EÚ, hľadanie dohôd a kompromisov medzi konzervatívcami, liberálmi a socialistami z celej Európy, vedenie rokovaní vyše 700 poslancov a poslankýň,“ vymenoval svoje doterajšie pracovné povinnosti Šimečka.Dodal, že my na Slovensku nie sme o nič horší či menej šikovní, stačí poctivo a denne robiť svoju odbornú robotu a dokážeme sa presadiť v Európe aj všade vo svete.