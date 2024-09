Šimečka: Snaha o odvolanie je len pomsta za dobrú opozičnú politiku, Fico odpútava pozornosť od reálnych problémov (video)

Fico odvracia pozornosť

Šimečka organizuje protesty

3.9.2024 (SITA.sk) - Slovensko momentánne čelí obrovským problémom a premiér Robert Fico sa namiesto ich riešenia zaoberá grantmi, mimovládnymi organizáciami a svojim hlavným politickým súperom. Na utorkovom brífingu to skonštatoval predseda opozičného Progresívneho Slovenska Reagoval tak na informáciu, že strany Smer-SD Slovenská národná strana vo štvrtok 5. septembra podajú do parlamentu návrh na mimoriadnu schôdzu zameranú na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu.„Dnes protestovali policajti, húfne odchádzajú do dôchodku. Našim školám sa niekto vyhráža bombovými útokmi. Z väzníc vypúšťajú kriminálnikov,“ odkázal Šimečka Ficovi s tým, že Slovenská republika sa pomaly rozpadá. V tejto súvislosti dodal, že Fico len odvracia pozornosť pred kopiacimi sa problémami.Šimečka zároveň pripomenul, že všetky občianske združenia, na ktoré Fico útočí, čerpali financie nielen zo Slovenska, ale napríklad aj od Európskej únie „Dostávajú podporu, dlhoročne, dlhodobo, dostávali ju dávno predtým, než ja som bol v politike,“ zdôraznil Šimečka s tým, že sa tak dialo aj počas vlád Smeru. Doplnil, že snaha o jeho odvolanie je len pomsta za dobrú opozičnú politiku, ktorú robí Progresívne Slovensko. Fica zároveň vyzval na spoločnú debatu, ktorú podľa neho predseda vlády doteraz odmietal.Predseda vlády Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii pripomenul, že dôvodom na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu parlamentu je fakt, že jeho blízke osoby poberali od štátu dotácie v rámci mimovládnych organizácií. Zároveň Fico zopakoval, že neupiera právo opozícii mať svojho človeka na poste podpredsedu parlamentu.„Ale treba si uvedomiť, že toto právo nie je personalizované. Toto predsa nie je právo, ktoré patrí pánovi Šimečkovi,“ skonštatoval premiér. Fico takisto zopakoval, že Šimečka organizuje protesty proti ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej napriek tomu, že nič zlé ani protizákonné neurobili.„Začali robiť poriadok v peniazoch, z ktorých čerpala rodina Šimečkovcov,“ povedal Fico s tým, že metódy využité pri čerpaní peňazí združeniami, v ktorých figurujú blízke osoby šéfa PS sú porušením zákona.