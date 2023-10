Šimečka: Vláda Smeru-SD by pre Slovensko bola katastrofou

9.10.2023 (SITA.sk) - V súčasnosti sa zdá byť pravdepodobnejšie, že vládu bude zostavovať strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na čele s Robertom Ficom. Uviedol to v pondelok pre médiá pred slávnostným odovzdávaním poverení poslancom predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka . Opäť zdôraznil, že vláda Smeru-SD by pre Slovensko bola katastrofou.Keby sa Ficovi nepodarí zostaviť vládnu koalíciu, poverenie na jej zostavenie poputuje do rúk práve lídrovi PS. Šimečka zároveň zopakoval, že predsedovi strany Hlas – sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu ponúkli funkciu premiéra v prípadnej koalícii.V PS však považujú za dôležité, aby ministerstvo vnútra obsadili progresívci pre stabilitu, dôveryhodnosť vlády a taktiež pre vzťah k spravodlivosti a právnemu štátu. „O týchto aj o iných bodoch sme pripravení ďalej rokovať," dodal.