Šimečka vyzval šéfa SIS Gašpara na preukázanie, že nepripravil návrh na jeho odstúpenie. Inak musí byť okamžite odvolaný (video)

6.9.2024 (SITA.sk) - Existuje podozrenie, že šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar sa podieľa na politickej likvidácii lídra opozície. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s poukazom na fakt, že sa meno Pavla Gašpara uvádza vo vlastnostiach dokumentu týkajúceho sa návrhu na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu , ktorého oficiálnym autorom mal byť otec Pavla Gašpara Tibor Gašpar Šimečka v tejto súvislosti riaditeľa tajnej služby vyzval, aby preukázal, že návrh nepripravil alebo aby odstúpil."Sú technicky tri možnosti, prečo je Pavol Gašpar, šéf SIS, uvedený v dokumente, ktorý je odôvodnením môjho odvolania," zdôraznil Šimečka. Prvou možnosťou podľa neho je, že dokument vytvoril sám Pavol Gašpar a v takom prípade musí okamžite odstúpiť alebo byť odvolaný."To znamená, že tajná služba priamo organizuje politický boj proti opozícii," vyhlásil Šimečka. Druhou možnosťou podľa lídra PS je, že dokument vytvoril niekto iný, ale na počítači šéfa SIS."To je rovnako na odvolanie, to je rovnako na koniec vo funkcii. Predsa nie je možné, aby ktokoľvek cudzí mal prístup k počítaču šéfa SIS," skonštatoval Šimečka. Treťou možnosťou podľa Šimečku je, že Pavol Gašpar zakúpil predmetnú licenciu na softvér, ako argumentoval aj Tibor Gašpar.V tejto súvislosti sa Šimečka pýta, či otec a syn Gašparovci zdieľajú aj iné veci, ako napríklad spoločný email, úložisko dokumentov, mobilný paušál alebo licenciu na špionážny systém Pegasus."Toto sú otázky, ktoré je teraz úplne legitímne sa pýtať," vyhlásil Šimečka. Zároveň poukázal na to, že v iných návrhoch, ktoré do parlamentu predkladal Tibor Gašpar, nebol uvedený vo vlastnostiach dokumentu autor."Aj preto máme dôvodné podozrenie, že tento dokument (návrh na odvolanie, pozn. SITA) vznikal inak, ako tvrdí Tibor Gašpar," uviedol predseda PS. Doplnil, že Pavol Gašpar by mal jednoznačne preukázať, že s návrhom nemá nič spoločné. Inak musí byť okamžite odvolaný.Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci zároveň pripomenul, že členovia výboru na kontrolu činnosti SIS dostali od Pavla Gašpara pozvánku na neformálne stretnutie. Opoziční poslanci sa však podľa neho zúčastnia len vedy, pokiaľ bude prvým bodom programu stretnutia téma údajného zasahovania šéfa SIS do politického boja."Toto stretnutie budeme vnímať ako zmysluplné jedine vtedy, ak budú predložené konkrétne listinné dôkazy, ktoré vyvrátia podozrenie, ktoré sme tu dnes spomenuli," dodal Dubéci.