Šimko sa podľa Dzurindu preukázal ako „demokratický politický leadership“ a Čaputová s Ódorom sa zľakli (video)

Čaputová a Ódor sa zľakli

Šimko ako politický leader

20.7.2023 (SITA.sk) - Šimkovi sa stalo osudným, že verejnosť i dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov naleteli vedeniu polície, myslí si predseda stany Modrí, Most-Híd Je presvedčený o tom, že Ivan Šimko , ktorý bol do včerajška poverený vedením ministerstva vnútra, neurobil nič zlé a konal správne, keď odmietol vymenovať trestne stíhaného policajta do funkcie v policajnej inšpekcii.„Napriek tomu, že Ivan Šimko konal správne, Hamranovci rozpútali proti svojmu ministrovi mediálnu hystériu" skonštatoval Dzurinda na štvrtkovej tlačovej besede.„Ivan Šimko skončil preto, lebo predseda vlády Ódor a pani prezidentka Čaputová sa zľakli. Zľakli sa takzvanej hrozby odchodu vedenia polície. Pani prezidentka Čaputová aj pán premiér Ódor sa báli postaviť na stranu pravdy," tvrdí Durinda, odvolávajúc sa na Ódorove slová, ktoré sa týkali toho, že vláda si musela vybrať medzi odobratím poverenia Šimkovi, alebo odchodom vedenia polície.Šimko podľa neho preukázal „demokratický politický leadership". Ten podľa neho nepreukázali ani prezidentka, ani premiér, čo Dzurinda pripisuje najmä chýbajúcim politickým skúsenostiam.Dzurinda zároveň odmietol, že by ho jeho postoj k Šimkovmu odvolaniu zaradzoval do rovnakého tábora ako predsedu strany Smer-sociálna demokracia Roberta Fica. Tvrdí, že jemu ide o právny štát, vládu zákona princípy demokracie, kým Ficovi ide len o neho samého.