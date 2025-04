Šimkovičová aj Oľha vinia z meškajúcich výziev na podporu folklórnych festivalov riaditeľa FPU Špotáka

Vnímajú to ako cieľ diskreditovať

Prerozdeľovanie financií

Stoja za Špotákom

Špoták hľadá cesty a riadi riešenia

Predložená chronológia zostavovania

17.4.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) aj predseda Rady fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha vinia z meškajúcich výziev na podporu folklórnych festivalov riaditeľa FPU Róberta Špotáka. Ministerstvo sa ohradilo aj voči medializovaným informáciám o tom, že Rada FPU zlyháva.Rezort kultúry to považuje za cielené a systematické úsilie „niektorých politických aktivistov o diskreditáciu vedenia rezortu kultúry prostredníctvom nesprávnych a manipulatívnych interpretácií toho, na čom zlyháva fungovanie systému dotácií pre folklór". Vinu za vzniknutú situáciu podľa MK SR nenesie ani jeho vedenie, ani jeho nominanti v Rade FPU.„Rada FPU informovala rezort o viacerých porušeniach zákonných a vnútorných pravidiel zo strany riaditeľa fondu. Medzi najzávažnejšie patrí predkladanie návrhov na zloženie odborných komisií bez dodržania zákonných kritérií, čo viedlo k ich neschopnosti zasadať a následne k zdržaniu v procese hodnotenia projektov. Členovia Rady FPU na tieto pochybenia opakovane upozorňovali, no napriek výzvam a snahám o nápravu riaditeľ Špoták na situáciu reagoval len vyjadrením, že „nie sú ľudia“. Špoták nehľadá spôsoby, ako problém vyriešiť a peniaze čím skôr distribuovať, ale ako robiť prieťahy," uvádza ministerstvo.Riaditeľ FPU sa podľa neho tiež snaží vytvoriť kauzu, ktorá by mohla uškodiť ministerke kultúry Šimkovičovej. Samotná ministerka nepovažuje za náhodu, že problém je práve v oblasti dotácií pre folklór.Predseda Rady FPU Matúš Oľha ozrejmil, že Rade zo zákona vyplýva povinnosť rozhodnúť o finančných prostriedkoch „do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predloženie žiadostí". Tvrdil tiež, že na osobnom stretnutí žiadal Špotáka o sprístupnenie celého systému členom Rady, aby mohli vyhodnotiť a prerozdeliť dotácie medzi žiadateľov sami. Riaditeľ FPU to ale odmietol. Podľa Oľhu manažment FPU stále odmieta rešpektovať zmeny vo fonde vyplývajúce z novelizácie zákona, ktorá preniesla rozhodovacie kompetencie Radu FPU.„Ministerstvo kultúry vníma ako neprijateľné, že namiesto riešenia vzniknutých problémov dochádza k vytváraniu dezinformačných naratívov, ktoré sa snažia preniesť zodpovednosť na vedenie rezortu alebo členov Rady FPU. Tieto pokusy sú sprevádzané medializáciou, ktorá cielene vytvára obraz zlyhávajúceho systému, hoci ide o následky konkrétneho konania riaditeľa fondu," prízvukovalo MK SR.„Ministerstvo kultúry ubezpečuje verejnosť, že podniká všetky kroky na to, aby FPU fungoval zákonne, transparentne a v prospech celej kultúrnej obce, a že podpora folklóru a národnej kultúry zostáva jednou z jeho hlavných priorít," uzavrel rezort kultúry.Kancelária FPU sa dôrazne ohradila voči tvrdeniam ministerstva z ostatných dní, aj voči obvineniam na adresu Špotáka a kancelárie Fondu z nečinnosti pri riešení situácie s omeškaním rozhodnutia o podpore vo viacerých výzvach. Ministerstvu, Rade FPU aj verejnosti adresovali otvorený list, ktorý podpísalo 39 zamestnancov a zamestnankýň FPU. Uviedli v ňom, že stoja za Róbertom Špotákom, dodali, že od začiatku platnosti novely zákona o FPU spolu s ním znášajú nestabilitu a chaos, ktoré dopadajú na ich prácu.„Opakované neúčasti nominantov ministerstva kultúry na zasadnutiach rady a ich neodborné rozhodovanie má za následok výrazné posuny a omeškanie všetkých procesov, nepredvídateľnosť našej práce a nemožnosť akéhokoľvek dlhodobejšieho plánovania. Napriek tomu investujeme obrovské množstvo našej energie na zabezpečenie riadneho chodu kancelárie a znižovanie dopadov tejto situácie na žiadateľov a žiadateľky. Denne im vysvetľujeme zmeny a posuny, hľadáme možnosti, ako im v súčasnej situácii pomôcť, oslovujeme a presviedčame členov a členky odborných komisií, aby sa zúčastňovali zasadnutí a podobne," uviedli.Samotný Špoták podľa ich slov aktívne riadi riešenia všetkých vzniknutých problémov a hľadá zákonné cesty na zabezpečenie plynulého chodu organizácie.„Vyzývame preto ministerstvo kultúry a Radu fondu, aby prestali šíriť zavádzajúce informácie a prenášať zodpovednosť za vzniknutú situáciu na riaditeľa a kanceláriu fondu," píše sa ďalej v liste. Zamestnanci fondu tiež tvrdí, že zástupcovia Rady FPU tlačia na to, aby mohli o pridelení podpory rozhodovať sami, bez hodnotenia odbornými komisiami, čo je ale v rozpore so zákonom i vnútornými predpismi FPU, ktoré schvaľovala samotná Rada.„Ide o ďalší z mnohých návrhov rady na nerešpektovanie alebo priame porušovanie zákona a vnútorných predpisov fondu. My zamestnankyne a zamestnanci kancelárie odmietame participovať na takýchto praktikách a v prípade ich pokračovania zvážime výpovede," avizujú zamestnanci FPU, na Radu apelujú, aby dodržiavala zákon i vnútorné predpisy fondu.„Tento list podpisujeme preto, že nám záleží nielen na tejto inštitúcii, ale najmä na žiadateľoch, žiadateľkách a celkovo na kultúrnom prostredí na Slovensku. Fond je dôležitým a moderným nástrojom kultúrnej politiky, ktorý za svoju 10-ročnú existenciu umožnil rozvoj a profesionalizáciu kultúrneho sektora. Obávame sa však, že pokračovanie súčasného prístupu zo strany rady a ministerstva kultúry povedie k jeho rozpadu," uzavreli.Zamestnanci pripojili i chronológiu zostavovania odbornej komisie pre oblasť podpory kultúrnych festivalov. Podľa nej bola Rade FPU predložená výzva v danom programe na schválenie ešte v polovici septembra, v októbri bola v plánovanom termíne zverejnená. V polovici vlaňajšieho novembra po skončení výzvy zaslali členom komisií dotazník ku konfliktu záujmov a pripravili podklady pre voľbu komisií.V danom programe (aj v jednom ďalšom) ale zistili problém so zostavením komisie. O niekoľko dní nato bola vyhlásená výzva na predkladanie nominácií členov do komisie, oslovení boli aj odborníci v dotknutých oblastiach, aby predložili nové nominácie. Následne sa 20. novembra a 4. decembra 2024 nominanti MK SR nezúčastnili na zasadnutí Rady, a teda nebolo možné ani voliť komisie, ani ich oboznámiť so situáciou. V druhej polovici decembra Rada navolila členov komisií, avšak nie v dotknutom programe.Špoták vtedy členov Rady na situáciu upozornil. O situácii ich informoval aj v polovici januára, keď opäť nebolo možné zostavenie komisie a nedostali ani nové nominácie. Vo februári sa im podarilo predložiť a Rade schváliť jednu nomináciu, jeden člen komisie ale stále chýbal. V druhej polovici marca proaktívne FPU oslovil novú členku komisie a Rada jej menovanie podľa zamestnancov FPU schválila. Na sklonku marca sa ale nominanti MK SR nezúčastnili na zasadnutí a komisiu k danému programu nebolo možné napriek dostatku členov zvoliť.